Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Международное сообщество должно отказаться от двойных стандартов в контртеррористической борьбе на Ближнем Востоке, заявил помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине.
"Международное сообщество должно отказаться от любых двойных стандартов в борьбе с терроризмом и практики связывать терроризм с какой-либо отдельной религией", - заявил Чэнь Сяодун.
Он добавил, что не следует под предлогом прав человека критиковать усилия других стран в борьбе с терроризмом и радикализмом.
28 октября, 10:54Китай призвал укреплять антитеррористическое сотрудничество