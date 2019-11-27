Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

"Международное сообщество должно отказаться от любых двойных стандартов в борьбе с терроризмом и практики связывать терроризм с какой-либо отдельной религией", - заявил Чэнь Сяодун.

Он добавил, что не следует под предлогом прав человека критиковать усилия других стран в борьбе с терроризмом и радикализмом.