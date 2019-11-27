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РИА Новости

Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

07:55 27.11.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Международное сообщество должно отказаться от двойных стандартов в контртеррористической борьбе на Ближнем Востоке, заявил помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине.
"Международное сообщество должно отказаться от любых двойных стандартов в борьбе с терроризмом и практики связывать терроризм с какой-либо отдельной религией", - заявил Чэнь Сяодун.
Он добавил, что не следует под предлогом прав человека критиковать усилия других стран в борьбе с терроризмом и радикализмом.
Флаг Китая
28 октября, 10:54
Китай призвал укреплять антитеррористическое сотрудничество
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Чэнь СяодунБлижний ВостокКитайВ мире
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