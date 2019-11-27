Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде

НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях видеороликов с избиением школьников "бандой подростков".
"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска", - говорится в сообщении.
Ранее сообщение о том, что "банда неизвестных подростков" терроризирует школьников Калининского района, вымогая у младших деньги, появилось в одном из популярных пабликов "ВКонтакте". На видео подростков бьют ногой по лицу и в грудь.
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