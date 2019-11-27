Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Южнокорейские ученые намерены восстанавливать популяцию дальневосточного леопарда на Корейском полуострове, для чего хотели бы использовать пару особей из российских зоопарков, сообщает нацпарк "Земля леопарда" в Приморье.
В XX веке с Корейского полуострова исчезли амурский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный аист и другие виды. Сейчас ученые ведут работу по возвращению редких видов животных на эту территорию. Так, в 2015 году на Корейском полуострове были выпущены первые дальневосточные аисты, сейчас там живут более 40 особей.
"Одна из следующих целей Национального института экологии Республики Корея – реинтродукция дальневосточного леопарда на полуострове. В связи с этим специалисты института начали сотрудничество с ФГБУ "Земля леопарда" в целях изучения опыта организации по успешному восстановлению редкого вида", - говорится в сообщении.
В сентябре вместе со специалистами Сеульского национального университета начато исследование генетического разнообразия тигров и леопардов на основе выделенной ДНК из образцов, собранных в юго-западном Приморье. В начале ноября было поддержано предложение директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка о запуске совместного проекта "Изучение возможности восстановления популяции дальневосточного леопарда".
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В ходе визита в приморский нацпарк корейские ученые познакомились с организацией мониторинга диких животных, им показали экологическую тропу, российские специалисты проконсультировали их о возможности передачи в Корею двух особей дальневосточного леопарда из российских зоопарков. "Возвращение леопарда в дикую природу Кореи – наша мечта и сложная природоохранная задача. Было бы символично, если бы российская сторона смогла передать в наш Центр пару зоопарковских леопардов для формирования ядра будущей группировки для реинтродукции", - отметил исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея Чой Ги Хйонг.
Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. Он обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке "Земля леопарда". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.