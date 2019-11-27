Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Южнокорейские ученые намерены восстанавливать популяцию дальневосточного леопарда на Корейском полуострове, для чего хотели бы использовать пару особей из российских зоопарков, Приморье. Южнокорейские ученые намерены восстанавливать популяцию дальневосточного леопарда на Корейском полуострове, для чего хотели бы использовать пару особей из российских зоопарков, сообщает нацпарк "Земля леопарда"

В XX веке с Корейского полуострова исчезли амурский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный аист и другие виды. Сейчас ученые ведут работу по возвращению редких видов животных на эту территорию. Так, в 2015 году на Корейском полуострове были выпущены первые дальневосточные аисты, сейчас там живут более 40 особей.

"Одна из следующих целей Национального института экологии Республики Корея – реинтродукция дальневосточного леопарда на полуострове. В связи с этим специалисты института начали сотрудничество с ФГБУ "Земля леопарда" в целях изучения опыта организации по успешному восстановлению редкого вида", - говорится в сообщении.

В сентябре вместе со специалистами Сеульского национального университета начато исследование генетического разнообразия тигров и леопардов на основе выделенной ДНК из образцов, собранных в юго-западном Приморье. В начале ноября было поддержано предложение директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка о запуске совместного проекта "Изучение возможности восстановления популяции дальневосточного леопарда".

В ходе визита в приморский нацпарк корейские ученые познакомились с организацией мониторинга диких животных, им показали экологическую тропу, российские специалисты проконсультировали их о возможности передачи в Корею двух особей дальневосточного леопарда из российских зоопарков. "Возвращение леопарда в дикую природу Кореи – наша мечта и сложная природоохранная задача. Было бы символично, если бы российская сторона смогла передать в наш Центр пару зоопарковских леопардов для формирования ядра будущей группировки для реинтродукции", - отметил исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея Чой Ги Хйонг.