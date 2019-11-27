Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что приоритет матери в вопросе использования средств материнского семейного капитала очевиден.
Отвечая на вопрос о том, нельзя ли уравнять мать и отца в правах на использование материнского капитала, она пояснила, что при обсуждении концепции закона о маткапитале в первую очередь думали о защите матери. Поэтому была выбрана схема, при которой владельцем маткапитала является мама, родившая ребенка.
"В семье возникают самые разные сложности... и в этом случае мама должна быть защищена. Трудности, о которых вы говорите, мы тоже знаем, но все-таки согласитесь, когда речь идет о трудностях временных и даже денежных, справедливо вы об этом сказали - к сожалению, мы не регулируем тарифы на нотариальном рынке - но мама и ее приоритет здесь очевиден. И, конечно, слово должно быть за ней", - сказала Голикова в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.
Она отметила, что если мать и отец будут уравнены в правах на использование материнского капитала, то женщине придется получать нотариальную доверенность мужа для этих целей.