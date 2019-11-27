Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери

Отвечая на вопрос о том, нельзя ли уравнять мать и отца в правах на использование материнского капитала, она пояснила, что при обсуждении концепции закона о маткапитале в первую очередь думали о защите матери. Поэтому была выбрана схема, при которой владельцем маткапитала является мама, родившая ребенка.