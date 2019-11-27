Голикова рассказала, как пройдет индексация маткапитала в новом году

"То есть индексация идет на инфляцию и, что важно, даже если какая-то часть материнского капитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год", — уточнила она в эфире передачи "Право на справедливость" на