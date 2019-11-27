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РИА Новости

Голикова рассказала, как пройдет индексация маткапитала в новом году

07:36 27.11.2019 (обновлено: 09:02 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова"
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова". Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индексация материнского семейного капитала возобновится с 2020 года.
"То есть индексация идет на инфляцию и, что важно, даже если какая-то часть материнского капитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год", — уточнила она в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.
Вице-премьер напомнила, что с момента существования программы (1 января 2007 года) правом на материнский семейный капитал воспользовались 9,5 миллиона человек.
По словам Голиковой, это один из самых удачных проектов, которые реализуются в стране.
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