Голикова рассказала, как пройдет индексация маткапитала в новом году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индексация материнского семейного капитала возобновится с 2020 года.
"То есть индексация идет на инфляцию и, что важно, даже если какая-то часть материнского капитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год", — уточнила она в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.
Вице-премьер напомнила, что с момента существования программы (1 января 2007 года) правом на материнский семейный капитал воспользовались 9,5 миллиона человек.
По словам Голиковой, это один из самых удачных проектов, которые реализуются в стране.