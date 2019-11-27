Голикова заявила о возможной корректировке демографических мер

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что демографические меры и меры, связанные с рождаемостью, могут быть скорректированы в стране.

Он отметила, что демография - это очень сложный процесс, и какие бы меры ни принимались, отдача не наступает сиюминутно. Здесь очень важна работа с общественным мнением.

"И вот сейчас мы, собственно, в 2019 год будем смотреть, что сработало, что не сработало, и, возможно, вносить предложения о корректировке демографических мер и дополнительных мер, которые связаны с рождаемостью", - сказала Голикова в эфире "Первого канала"