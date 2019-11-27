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РИА Новости

Голикова заявила о возможной корректировке демографических мер

07:33 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что демографические меры и меры, связанные с рождаемостью, могут быть скорректированы в стране.
Он отметила, что демография - это очень сложный процесс, и какие бы меры ни принимались, отдача не наступает сиюминутно. Здесь очень важна работа с общественным мнением.
"И вот сейчас мы, собственно, в 2019 год будем смотреть, что сработало, что не сработало, и, возможно, вносить предложения о корректировке демографических мер и дополнительных мер, которые связаны с рождаемостью", - сказала Голикова в эфире "Первого канала".
В России реализуется национальный проект "Демография" - один из 13 ключевых проектов "майского указа" президента РФ, он состоит из пяти федеральных проектов.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
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