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РИА Новости

Председатель ОБСЕ посетит Баку и линию соприкосновения на Донбассе

07:31 27.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак посетит 27-28 ноября Баку, где примет участие в торжественном открытии посольства республики в Азербайджане, а затем как действующий председатель ОБСЕ посетит 28-29 ноября восток Украины, в том числе, побывает на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель словацкого дипведомства Борис Гандел.
"В Баку господин Лайчак проведет переговоры со своим коллегой Эльмаром Мамедьяровым, а также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Али Асадовым. Кроме того, глава МИД примет участие в торжественном открытии посольства Словакии в Азербайджане", - сообщил Гандел.
"После этого господин Лайчак посетит Украину. Вместе со своим коллегой Вадимом Пристайко Лайчак побывает в станице Луганская, где при посредничестве ОБСЕ в этом году был отремонтирован пешеходный мост на линии разграничения. Кроме этого, господин Лайчак передаст украинским партнерам словацкую гуманитарную помощь. Это будет четвертый визит господина Лайчака в качестве действующего председателя ОБСЕ на Украину в этом году", - сообщил Гандел.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕМирослав ЛайчакСловакияАзербайджанУкраинаВ мире
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