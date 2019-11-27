Председатель ОБСЕ посетит Баку и линию соприкосновения на Донбассе

ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Словакии Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак посетит 27-28 ноября Баку, где примет участие в торжественном открытии посольства республики в Азербайджане , а затем как действующий председатель ОБСЕ посетит 28-29 ноября восток Украины , в том числе, побывает на линии соприкосновения в Донбассе , сообщил РИА Новости представитель словацкого дипведомства Борис Гандел.

"В Баку господин Лайчак проведет переговоры со своим коллегой Эльмаром Мамедьяровым, а также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Али Асадовым. Кроме того, глава МИД примет участие в торжественном открытии посольства Словакии в Азербайджане", - сообщил Гандел.

"После этого господин Лайчак посетит Украину. Вместе со своим коллегой Вадимом Пристайко Лайчак побывает в станице Луганская, где при посредничестве ОБСЕ в этом году был отремонтирован пешеходный мост на линии разграничения. Кроме этого, господин Лайчак передаст украинским партнерам словацкую гуманитарную помощь. Это будет четвертый визит господина Лайчака в качестве действующего председателя ОБСЕ на Украину в этом году", - сообщил Гандел.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.