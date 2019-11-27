Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T07:28+0300
https://ria.ru/20191127/1561644535.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155798/90/1557989057_0:146:3021:1845_1036x0_80_0_0_212cc6e4844ede36f3c27cca7c0c1c0c.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о ходе решения проблемы доступности детсадов

07:28 27.11.2019
104
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проблема доступности детсадов для детей в возрасте от трех до семи лет близка к решению, но пять регионов отстают.
"Вы знаете, что с 2013 года правительством реализовывалась программа по обеспечению доступности дошкольного образования в возрасте детей от трех до семи лет. Я не могу сегодня сказать, что она решена на 100%, но она близка к этому решению. У нас есть пять отстающих регионов страны", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Она также напомнила, что в национальном проекте "Демография" стоит задача обеспечить местами в детсадах детей в возрасте до трех лет, таких мест должно быть создано 255 тысяч.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
01:32
Около 12 тысяч мест создадут в частных детских садах, заявила Голикова
000005
Обсудить 0
Татьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова заявила о возможной корректировке демографических мер
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Девушка пьет воду
Назван эффективный способ продления жизни
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Вице-премьер Татьяна Голикова
Голикова объяснила значение счастья
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова рассказала, как пройдет индексация маткапитала в новом году
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери
Вильям Шекспир
Искусственный интеллект помог решить загадку Шекспира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния