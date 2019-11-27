Голикова рассказала о ходе решения проблемы доступности детсадов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проблема доступности детсадов для детей в возрасте от трех до семи лет близка к решению, но пять регионов отстают.
"Вы знаете, что с 2013 года правительством реализовывалась программа по обеспечению доступности дошкольного образования в возрасте детей от трех до семи лет. Я не могу сегодня сказать, что она решена на 100%, но она близка к этому решению. У нас есть пять отстающих регионов страны", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Она также напомнила, что в национальном проекте "Демография" стоит задача обеспечить местами в детсадах детей в возрасте до трех лет, таких мест должно быть создано 255 тысяч.