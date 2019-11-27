Школьника в Иркутске наградили за спасение девочки от насильника

ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Десятикласснику Вячеславу Дорошенко, спасшему девочку, которую в Десятикласснику Вячеславу Дорошенко, спасшему девочку, которую в Иркутске похитил насильник, полицейские в торжественной обстановке вручили подарки, сообщил РИА Новости директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.

Ранее сообщалось, что 23 ноября 48-летний житель Иркутска с применением физической силы посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и начал движение. Похищение предотвратил 16-летний подросток, который проходил мимо и услышал крики ребенка. Старшеклассник бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине. Вместе они, догнав автомобиль, спасли девочку. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии.

Установлено, что с 2001 года похититель отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера, освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. Ему предъявлено обвинения в похищении несовершеннолетнего, Ленинский районный суд Иркутска арестовал его.

Руководством МУ МВД России "Иркутское", а также общественным советом при ГУ МВД России по Иркутской области принято решение наградить иркутян Вячеслава Дорошенко и работника местного предприятия Глеба Сизых за смелые действия при спасении ребенка.

"Слава очень скромный, я сама только вчера из новостей узнала о его смелом поступке. Он заслуживает признания, и, конечно, приятно, что сегодня ему в торжественной обстановке сотрудники полиции вручили награды", - сказала РИА Новости Обушенко.

Она также рассказала, что Вячеслав приехал в Иркутск из Амурской области совсем недавно. В школе №37 учится два месяца. С одноклассниками быстро нашел общий язык. Начал заниматься в баскетбольной секции. Из школьных предметов любит историю и обществознание, интересуется политикой.

"Его телосложение не назовешь атлетическим, и рост у него не баскетбольный, но характер спортивный, и он добрый, отзывчивый на чужую беду. Хоть и говорят, что героями не рождаются, а становятся, я думаю, что с этим можно поспорить. Он у себя на родине, когда ему было 8 лет, спас тонущую девочку. Так по жизни героем и пойдет", - отметила директор школы.

Представители ГУМВД региона в торжественной обстановке вручили Вячеславу Дорошенко ценные подарки, среди которых была настольная игра "Я – полицейский". Юного героя пригласили работать в полицию, пообещав дать рекомендацию для поступления в вуз системы МВД.