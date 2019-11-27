Назван эффективный способ продления жизни

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли ученые из Американской Ассоциации Сердца, пишет MedicalXpress.
В ходе исследования около двух тысяч человек прошли катетеризацию сердца. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание. При этом они наблюдались в течение почти четырех с половиной лет.
Выяснилось, что смертность среди голодающих была на 45 процентов ниже, чем у остальных участников исследования.
Кроме того, специалисты проанализировали данные о тех же пациентах и установили, что сердечные приступы у голодающих происходят на 71 процентов реже.
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