Назван эффективный способ продления жизни

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли ученые из Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли ученые из Американской Ассоциации Сердца, пишет MedicalXpress

В ходе исследования около двух тысяч человек прошли катетеризацию сердца. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание. При этом они наблюдались в течение почти четырех с половиной лет.

Выяснилось, что смертность среди голодающих была на 45 процентов ниже, чем у остальных участников исследования.