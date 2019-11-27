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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-27T06:30+0300
https://ria.ru/20191127/1561644168.html
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РИА Новости

Российские вертолеты расширяют зону патрулирования на севере Сирии

06:30 27.11.2019
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© AFP 2019 / StringerВертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии
© AFP 2019 / Stringer
АЛЕППО (Сирия), 27 ноя - РИА Новости. Российские военные уже три недели работают в небе на севере Сирии. Территория, которую контролируют вертолеты транспортно-боевой авиации, постоянно расширяется, и сейчас в зону патрулирования попадают большие части северных и северо-восточных провинций Сирии.
Вертолеты не только поддерживают отряды российской военной полиции, которая патрулируют на земле районы у сирийско-турецкой границы, но и обеспечивают безопасность для пунктов распределения гуманитарной помощи, которых с каждой неделей становится все больше в провинциях Хасеке и Алеппо.
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"Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолётами Ми-8 на скорости 200 километров в час на предельно малой высоте. По продолжительности патрулирование занимает около двух часов", - сказал журналистам лётчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев.
На территории, которую патрулирует российский воздушный патруль, находятся крупнейшие в Сирии гидроэлектростанции - обе на реке Евфрат. Это ГЭС "Табка" в провинции Ракка и "Тишрин" на северо-востоке провинции Алеппо. Оба объекта стратегически важные: от их работы зависит электроснабжение многих районов страны.
По словам командира вертолёта Ми-35 Алексея Трефилова, полеты в основном выполняются на север Сирии.
"Полёты выполняем на предельно малых высотах - с огибанием местности - и готовы в любое время дня и ночи выполнить поставленную боевую задачу... Обращаем внимание на то, чтобы не было никаких больших скоплений людей и транспорта", - сказал он журналистам.
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Во время полётов вертолётам приходится двигаться довольно низко над землёй - порой спускаясь на высоту всего 30-50 метров. Это делается и из соображений безопасности и исходя из задач патрулирования: там ещё не везде безопасно.
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