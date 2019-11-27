Эксперт рассказал о функционале "умных" электросчетчиков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Функционал "умных счетчиков" электроэнергии разный, в том числе в некоторых приборах есть опция ограничения энергопотребления, рассказала РИА Новости менеджер проекта Internet of Energy центра энергетики Московской школы управления Сколково Анастасия Пердеро.

В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные счетчики", способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Пока необходимый функционал для таких счетчиков не утвержден.

Как следует из материалов на портале проектов нормативных правовых актов, Минэнерго РФ начало разработку оснований, которые дают право устанавливать технические средства для удаленного ограничения режима потребления электроэнергии. В материалах указывается, что штрафы недостаточно эффективны для стимулирования неплательщиков.

"Функционал интеллектуальных приборов варьируется: от удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета электрической энергии, многотарифного учета и ведения журналов. В некоторых интеллектуальных приборах учета реализована функция ограничения режима потребления электроэнергии", - говорит эксперт и поясняет, что в любом случае при отключении необходимо заблаговременно проинформировать об этом потребителя.

Минимальный функционал для счетчиков пока обсуждается. В текущей редакции проекта постановления об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии, и возобновление подачи электрической энергии включено в состав функций.