В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику США главным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

"Ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день далека от мирной, напряженность в "горячих точках" увеличивается, политическая нестабильность и кризис продолжают наносить ущерб ряду региональных стран", - указал помощник министра на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине.

По его словам, "нынешняя ситуация на Ближнем Востоке стала результатом целого ряда факторов", включая усиление этнических, геополитических и религиозных противоречий.

Среди этих факторов он выделил то, что "США, оставаясь единственной в мире сверхдержавой и имея колоссальное влияние на Ближнем Востоке, проводят эгоистичную и одностороннюю политику, которая приносит блага сильным за счет слабых, что остается главным фактором тяжелого положения в сфере безопасности, наблюдаемого в регионе".