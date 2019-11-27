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РИА Новости

Двадцать семь россиян находятся в больницах Доминиканы после ДТП

05:55 27.11.2019 (обновлено: 08:51 27.11.2019)
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© AFP 2019 / Josep LagoПолиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2019 / Josep Lago
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. В общей сложности 27 россиян остаются в больницах Доминиканы после ДТП, жизнь 20 из них вне опасности, состояние семи остальных оценивают врачи, сообщил РИА Новости представитель туроператора Anex Tour.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто из россиян в ДТП не погиб, десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

"Достоверная информация о состоянии здоровья семерых, которые находятся в операционной или на приёме у врача, станет известна после подготовки врачами медотчетов", — сообщили на горячей линии туроператора.

Еще 20 человек в станционаре, их состояние — под контролем врачей, и их жизни ничего не угрожает, сказали в Anex Tour.
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
04:04
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Среди пострадавших трое детей в возрасте 5 и 12 лет, двое из них остаются в больнице, уточнили в туроператоре.
Семь туристов улетели в Москву планировавшимся рейсом, еще двое решили остаться для медобследования, сказала собеседница. Пять человек сейчас размещены в отелях, добавила она.
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
06:55
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году
000741
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ТуризмДТП с россиянами в ДоминиканеНовости - ТуризмДоминиканаРоссия
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