Тела 16 из 39 погибших в Британии граждан Вьетнама отправили на родину

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тела 16 из 39 погибших вьетнамских граждан, обнаруженных в октябре в грузовике в Великобритании, в среду отправлены на родину, сообщило вьетнамское издание VnExpress.
Отмечается, что тела переправлены самолетом, который приземлился в международном аэропорту Нойбай в Ханое в 5 утра по местному времени (01.00 среды мск). Уточняется, что остальные тела позднее также доставят во Вьетнам.
Ранее полиция графства Эссекс сообщила, что в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция задержала несколько человек, в том числе водителя грузовика – 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.