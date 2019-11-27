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РИА Новости

Тела 16 из 39 погибших в Британии граждан Вьетнама отправили на родину

05:38 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тела 16 из 39 погибших вьетнамских граждан, обнаруженных в октябре в грузовике в Великобритании, в среду отправлены на родину, сообщило вьетнамское издание VnExpress.
Отмечается, что тела переправлены самолетом, который приземлился в международном аэропорту Нойбай в Ханое в 5 утра по местному времени (01.00 среды мск). Уточняется, что остальные тела позднее также доставят во Вьетнам.
Ранее полиция графства Эссекс сообщила, что в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция задержала несколько человек, в том числе водителя грузовика – 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.
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МигрантыВеликобританияВьетнамВ мире
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