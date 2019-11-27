Тела 16 из 39 погибших в Британии граждан Вьетнама отправили на родину

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тела 16 из 39 погибших вьетнамских граждан, обнаруженных в октябре в грузовике в Великобритании, в среду отправлены на родину, сообщило вьетнамское издание Тела 16 из 39 погибших вьетнамских граждан, обнаруженных в октябре в грузовике в Великобритании, в среду отправлены на родину, сообщило вьетнамское издание VnExpress

Отмечается, что тела переправлены самолетом, который приземлился в международном аэропорту Нойбай в Ханое в 5 утра по местному времени (01.00 среды мск). Уточняется, что остальные тела позднее также доставят во Вьетнам.

Ранее полиция графства Эссекс сообщила, что в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве.