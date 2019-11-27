Эксперты рассказали, как правильно выбрать детям подарок на Новый год

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, на что обратить внимание, выбирая детский новогодний подарок в магазине, и чем опасны для детей карамель и конфеты с арахисом.

На Новый год принято дарить детям конфеты в ярких и красочных коробках, так как это создает у них атмосферу праздника и волшебства. Многие в праздничные выходные ходят в гости и покупают в магазинах конфеты для детей. К концу новогодних каникул у ребенка остается несколько коробок сладостей.

Опрошенные специалисты отмечают, что с точки зрения питательной ценности конфеты не несут никакой пользы, так как в них нет витаминов, клетчатки и других необходимых компонентов, а калорийность продукта довольно высокая. Кроме того, в магазинных конфетах присутствуют красители, консерванты и искусственные ароматизаторы.

Сладость не в радость

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау отмечает, что арахис - очень аллергенный продукт, поэтому следует ограничить употребление детьми сладостей с этим продуктом. Кроме того, по ее мнению, не стоит давать им карамель.

"У маленьких детей на арахис может быть аллергия. Помимо этого, маленькими карамельками или конфетами с арахисом ребёнок может подавиться. А поскольку дыхательные пути у детей узкие, такая сладость может полностью перекрыть трахею", - рассказала Рау.

Врач-диетолог Сергей Обложко добавил, что в некоторых странах продукты с арахисом и вовсе запрещены, так как на нем живет плесень, это может быть опасно для здоровья.

Специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Нина Зайцева отмечает, что не стоит давать детям конфеты с консервантами.

"Не рекомендуется употреблять детям карамель, жевательную резинку, конфеты с консервантами - бензойной, сорбиновой кислотами и их солями (типа бензоат натрия, сорбат калия), с этиловым спиртом, кофе натуральным, с заменителями сахара и с наличием искусственных ароматизаторов", - отметила Зайцева.

Как отметил Обложко, с одной стороны, ребенку необходимы насыщенные жиры для роста и энергии, поэтому они достаточно хорошо усваиваются и особой опасности не несут. "С другой стороны, жировая нагрузка может быть велика, потому что большое количество скрытых жиров мы получаем, сами того не зная, из других продуктов", - отметил диетолог.

Рау советует снизить потребление промышленных сладостей и употреблять их после еды.

Касаемо соевых батончиков специалисты отмечают, что никакого вреда или пользы в них нет, так как это одна из разновидностей сладостей, где вместо какао используется соевая мука.

"Соевая мука сделана из соевых бобов. Соответственно, если у вас есть противопоказания к употреблению продуктов из сои, то и соевые батончики для вас не рекомендованы", - уточнила специалист МосГИКа.

Новогодние конфеты

Под Новый год принято дарить детям подарки с конфетами. Такими подарочными наборами наполнены полки в супермаркетах. Как отмечают эксперты, новогодний подарок должен храниться в темном и прохладном месте, а конфеты - иметь гладкую и ровную поверхность, на коробке обязательно должна быть маркировка.

Как отметила специалист по качеству питания МосГИК Валентина Семенова, определить качество конфет можно лишь при вскрытии коробки, но еще в магазине следует обратить внимание на маркировку. Там должна быть отображена информация о производителе и сроке годности.

"Жестких установленных требований к подаркам нет, производитель сам определяет, что положить в упаковку. Определить, что конфеты качественные, можно только открыв подарок. Но еще в магазине следует обратить внимание на маркировку на внешней стороне коробки. Отсутствие маркировки – знак к тому, чтобы отказаться от покупки. Маркировка должна содержать информацию о производителе, составе, дате производства и сроке годности", - рассказала Семенова.

Специалист МосГИК Зайцева добавила, что коробка с конфетами не должна храниться в теплом месте, на нее не должны попадать солнечные лучи. Также, по ее словам, подарок не должен храниться в холодильнике, так как карамель может треснуть, а шоколад - покрыться белым налетом.

"Чтобы не портить ребенку праздник, лучше выбирать новогодний подарок, который хранится в прохладном темном месте", - пояснила Зайцева.

Как отметила специалист МосГИК Екатерина Чердакова, стоит обратить внимание на запах внутри коробки - он должен быть приятным, шоколадным, без запаха порчи или гнили.

Альтернатива

Диетологи сошлись во мнении, что альтернативой сладостям могут быть фрукты, сухофрукты, а также мармелад, зефир и пастила без добавления сахара - такие продукты ребенок может есть каждый день.

"Если вы заботитесь о здоровье детей, то я бы рекомендовал сделать выбор в пользу фруктов. Но если все-таки вы хотите побаловать детей конфетами, то можно обратить внимание на мармеладки, потому что они меньше по калориям. В идеале мармелад должен быть без сахарного или шоколадного покрытия", - пояснил Обложко.

Диетолог добавил, что можно смело давать детям зефир и фруктовую пастилу, однако зефир, как и мармелад, не должен быть в шоколаде и с добавлением каких-либо компонентов. Также Обложко отметил, что сухофрукты являются хорошим десертом, так как они относительно низкокалорийные и содержат большое количество клетчатки.

Рау рекомендует давать детям каждый день сладкие фрукты, сухофрукты, фруктовую пастилу без добавления сахара и максимально редко промышленные сладости.