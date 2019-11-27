Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-27T05:26+0300
https://ria.ru/20191127/1561643892.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/29/1561152956_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_28daca92f6b694433d16e8795e280660.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как правильно выбрать детям подарок на Новый год

05:26 27.11.2019
708
© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, на что обратить внимание, выбирая детский новогодний подарок в магазине, и чем опасны для детей карамель и конфеты с арахисом.
На Новый год принято дарить детям конфеты в ярких и красочных коробках, так как это создает у них атмосферу праздника и волшебства. Многие в праздничные выходные ходят в гости и покупают в магазинах конфеты для детей. К концу новогодних каникул у ребенка остается несколько коробок сладостей.
Опрошенные специалисты отмечают, что с точки зрения питательной ценности конфеты не несут никакой пользы, так как в них нет витаминов, клетчатки и других необходимых компонентов, а калорийность продукта довольно высокая. Кроме того, в магазинных конфетах присутствуют красители, консерванты и искусственные ароматизаторы.

Сладость не в радость

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау отмечает, что арахис - очень аллергенный продукт, поэтому следует ограничить употребление детьми сладостей с этим продуктом. Кроме того, по ее мнению, не стоит давать им карамель.
"У маленьких детей на арахис может быть аллергия. Помимо этого, маленькими карамельками или конфетами с арахисом ребёнок может подавиться. А поскольку дыхательные пути у детей узкие, такая сладость может полностью перекрыть трахею", - рассказала Рау.
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
23 ноября, 16:36
Эксперты составили рейтинг стран для поездок в новогодние праздники
Врач-диетолог Сергей Обложко добавил, что в некоторых странах продукты с арахисом и вовсе запрещены, так как на нем живет плесень, это может быть опасно для здоровья.
Специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Нина Зайцева отмечает, что не стоит давать детям конфеты с консервантами.
"Не рекомендуется употреблять детям карамель, жевательную резинку, конфеты с консервантами - бензойной, сорбиновой кислотами и их солями (типа бензоат натрия, сорбат калия), с этиловым спиртом, кофе натуральным, с заменителями сахара и с наличием искусственных ароматизаторов", - отметила Зайцева.
Как отметил Обложко, с одной стороны, ребенку необходимы насыщенные жиры для роста и энергии, поэтому они достаточно хорошо усваиваются и особой опасности не несут. "С другой стороны, жировая нагрузка может быть велика, потому что большое количество скрытых жиров мы получаем, сами того не зная, из других продуктов", - отметил диетолог.
Рау советует снизить потребление промышленных сладостей и употреблять их после еды.
Касаемо соевых батончиков специалисты отмечают, что никакого вреда или пользы в них нет, так как это одна из разновидностей сладостей, где вместо какао используется соевая мука.
Космонавт Роман Романенко
Вчера, 09:00
Российский космонавт рассказал, как встречают Новый год на МКС
"Соевая мука сделана из соевых бобов. Соответственно, если у вас есть противопоказания к употреблению продуктов из сои, то и соевые батончики для вас не рекомендованы", - уточнила специалист МосГИКа.

Новогодние конфеты

Под Новый год принято дарить детям подарки с конфетами. Такими подарочными наборами наполнены полки в супермаркетах. Как отмечают эксперты, новогодний подарок должен храниться в темном и прохладном месте, а конфеты - иметь гладкую и ровную поверхность, на коробке обязательно должна быть маркировка.
Как отметила специалист по качеству питания МосГИК Валентина Семенова, определить качество конфет можно лишь при вскрытии коробки, но еще в магазине следует обратить внимание на маркировку. Там должна быть отображена информация о производителе и сроке годности.
Конфеты
18 октября, 03:00Акценты
Сладкие моменты: 5 способов узнать человека по его конфетамВыбирая сорт конфет, вы выдаете себя. Таковы наблюдения немецких психологов, бельгийских аптекарей и русских космонавтов.
"Жестких установленных требований к подаркам нет, производитель сам определяет, что положить в упаковку. Определить, что конфеты качественные, можно только открыв подарок. Но еще в магазине следует обратить внимание на маркировку на внешней стороне коробки. Отсутствие маркировки – знак к тому, чтобы отказаться от покупки. Маркировка должна содержать информацию о производителе, составе, дате производства и сроке годности", - рассказала Семенова.
Специалист МосГИК Зайцева добавила, что коробка с конфетами не должна храниться в теплом месте, на нее не должны попадать солнечные лучи. Также, по ее словам, подарок не должен храниться в холодильнике, так как карамель может треснуть, а шоколад - покрыться белым налетом.
"Чтобы не портить ребенку праздник, лучше выбирать новогодний подарок, который хранится в прохладном темном месте", - пояснила Зайцева.
Как отметила специалист МосГИК Екатерина Чердакова, стоит обратить внимание на запах внутри коробки - он должен быть приятным, шоколадным, без запаха порчи или гнили.

Альтернатива

Диетологи сошлись во мнении, что альтернативой сладостям могут быть фрукты, сухофрукты, а также мармелад, зефир и пастила без добавления сахара - такие продукты ребенок может есть каждый день.
"Если вы заботитесь о здоровье детей, то я бы рекомендовал сделать выбор в пользу фруктов. Но если все-таки вы хотите побаловать детей конфетами, то можно обратить внимание на мармеладки, потому что они меньше по калориям. В идеале мармелад должен быть без сахарного или шоколадного покрытия", - пояснил Обложко.
Продажа орехов и сухофруктов
15 октября, 17:41
Диетолог назвала самые полезные сухофрукты
Диетолог добавил, что можно смело давать детям зефир и фруктовую пастилу, однако зефир, как и мармелад, не должен быть в шоколаде и с добавлением каких-либо компонентов. Также Обложко отметил, что сухофрукты являются хорошим десертом, так как они относительно низкокалорийные и содержат большое количество клетчатки.
Рау рекомендует давать детям каждый день сладкие фрукты, сухофрукты, фруктовую пастилу без добавления сахара и максимально редко промышленные сладости.
"Зефир с понятным и приемлемым составом (фруктовое пюре, пектин, сахар, натуральный ароматизатор и регулятор кислотности) и домашнюю выпечку - несколько раз в неделю, если ребёнок хочет сладкое. Ещё реже - конфеты и шоколад с как можно более натуральным составом", - добавила она.
110105
Обсудить 0
Новый год—2020Новый ГодЗдоровье - Обществопраздник
Рекомендуем
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Вильям Шекспир
Искусственный интеллект помог решить загадку Шекспира
Собака породы померанский шпиц мраморного окраса на международной выставке собак в Москве
ВЦИОМ: 11% россиян перевозили своих питомцев в общественном транспорте
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Девушка пьет воду
Назван эффективный способ продления жизни
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Двадцать семь россиян находятся в больницах Доминиканы после ДТП
Знак платной парковки
Регионам могут предоставить право снижать штрафы за нарушения ПДД
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния