Трамп заявил, что импичмент лишь поможет ему выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп считает, что организованное демократами расследование по импичменту лишь поможет ему выиграть выборы 2020 года.

"Думаю, это нас приведет прямо к победе на тех выборах", - заявил Трамп, выступая во Флориде на митинге своих сторонников.

"Мы просто полностью выиграли последние две недели", - добавил американский президент, имея в виду проходившие в конгрессе слушания по импичменту.

Избиратели-демократы практически единодушно поддерживают импичмент Трампу, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве выступают против. Некоторые сторонники импичмента выражали опасения, что он может лишь сплотить электорат Трампа в преддверии выборов.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена.