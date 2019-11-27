Трамп заявил, что импичмент лишь поможет ему выиграть выборы

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что организованное демократами расследование по импичменту лишь поможет ему выиграть выборы 2020 года.
"Думаю, это нас приведет прямо к победе на тех выборах", - заявил Трамп, выступая во Флориде на митинге своих сторонников.
"Мы просто полностью выиграли последние две недели", - добавил американский президент, имея в виду проходившие в конгрессе слушания по импичменту.
Избиратели-демократы практически единодушно поддерживают импичмент Трампу, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве выступают против. Некоторые сторонники импичмента выражали опасения, что он может лишь сплотить электорат Трампа в преддверии выборов.
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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена.
Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено. Демократы рассчитывают проголосовать по импичменту в палате представителей до конца года.