Неизвестный открыл стрельбу у начальной школы на северо-западе США

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. В американском штате Вашингтон при стрельбе возле начальной школы получили ранения два человека, подозреваемый покончил с собой, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в городе Ванкувер, округ Кларк. Полицейские получили сообщение о стрельбе в школе и выехали на место, где обнаружили двух пострадавших. Стрелок сел в автомобиль и попытался скрыться, сотрудники полиции начали преследование.
Уточняется, что в ходе погони подозреваемый остановил машину и покончил с собой.
На момент стрельбы большинство учеников уже покинули школу. Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование.
В США в последние годы участились случаи стрельбы возле школ и в школах, периодически с многочисленными жертвами.
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