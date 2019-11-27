Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте

Ранее общественный резонанс вызвала история пассажира "Аэрофлота" Михаила Галина, который хотел перевезти в салоне самолета своего кота Виктора. Как сообщал Галин в соцсети Facebook, перевозчик потребовал сдать его питомца в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и пообещала аннулировать мили, накопленные Галиным за время его участия в программе.