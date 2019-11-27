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РИА Новости

Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте

04:26 27.11.2019
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкДевушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
Девушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 52% опрошенных россиян заявили, что скорее позитивно относятся к перевозкам домашних животных в транспорте, свидетельствуют результаты ВЦИОМ.
По данным исследования, скорее негативно оценивают домашних животных в транспорте 9% опрошенных, 36% - скорее безразлично. Около 3% затруднились с ответом.
Ранее общественный резонанс вызвала история пассажира "Аэрофлота" Михаила Галина, который хотел перевезти в салоне самолета своего кота Виктора. Как сообщал Галин в соцсети Facebook, перевозчик потребовал сдать его питомца в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и пообещала аннулировать мили, накопленные Галиным за время его участия в программе.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ - Спутник" проведен 23 ноября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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домашние животныеВЦИОМРоссия
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