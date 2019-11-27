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РИА Новости

Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

04:18 27.11.2019 (обновлено: 07:58 27.11.2019)
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МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Некоторые из госпитализированных после ДТП в Доминикане россиян в "более тяжелом" состоянии, но критических нет, сообщили РИА Новости на горячей линии организовавшего этот тур оператора Anex Tour.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто из россиян в ДТП не погиб, несколько человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян в критическом состоянии.
"Несколько человек находятся в "более тяжелом" состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго (столица), однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет", - сказали в Anex Tour.
Там добавили, что несколько человек уже покинули больницы и направляются в гостиницы.
Туроператор сообщил, что плотно работает со страховой компанией (ERV) по всем случаям. Актуальная информация по состоянию здоровья всех потерпевших сейчас обрабатывается, и скоро будет опубликован рапорт, сообщили в Anex Tour.
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ТуризмДТП с россиянами в ДоминиканеНовости - ТуризмДоминиканаРоссияВ мире
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