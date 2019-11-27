Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

"Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT", - рассказал он.