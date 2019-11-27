Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
"Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT", - рассказал он.
По словам Злобина, серийное производство новой модификации Т-5000 начнется в 2020 году, компания уже получила предзаказы на это оружие от представителей разных стран.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.