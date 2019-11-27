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Новое оружие России
2019-11-27T07:02+0300
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РИА Новости

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

04:12 27.11.2019 (обновлено: 07:02 27.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.

"Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT", - рассказал он.

По словам Злобина, серийное производство новой модификации Т-5000 начнется в 2020 году, компания уже получила предзаказы на это оружие от представителей разных стран.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
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21 ноября, 12:57Сказано в эфире
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Новое оружие РоссииАрмия РоссииВладимир ЗлобинРоссияОружиеБезопасность
Популярные комментарии
ничего в ней нашего
27 ноября, 05:37
патриот бывший
11003015
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