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РИА Новости

СМИ: Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году

03:56 27.11.2019
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© Depositphotos / BoneKotСамолет грузинской авиакомпании Airzena
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / BoneKot
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информированный правительственный источник.
Как стало известно, возобновление перелетов между странами могло произойти до конца текущего года, однако этому воспрепятствовал политический кризис в Грузии, сопровождавшийся массовыми протестами.
Собеседник издания отметил, что, несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности. При этом решение о восстановлении авиасообщения будет приниматься Москвой без целенаправленных консультаций с Тбилиси.
По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, грузинская сторона будет приветствовать возвращение перелетов между странами.
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Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста.
На этом фоне Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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102302485
Обсудить 6
Зураб АбашидзеВладимир ПутинРоссияТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Не надо нам авиасообщения с грузией.
27 ноября, 06:57
НВНиколай Васильевич
1700000
А нам это надо? Пусть сначала грузины научаться уважать соседей, а потом... посмотрим.
27 ноября, 06:58
ВпВсё помню! Дедушка
1700000
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