СМИ: Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запрет на авиасообщение между Россией и Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом пишут " Известия " со ссылкой на информированный правительственный источник.

Как стало известно, возобновление перелетов между странами могло произойти до конца текущего года, однако этому воспрепятствовал политический кризис в Грузии, сопровождавшийся массовыми протестами.

Собеседник издания отметил, что, несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности. При этом решение о восстановлении авиасообщения будет приниматься Москвой без целенаправленных консультаций с Тбилиси

По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, грузинская сторона будет приветствовать возвращение перелетов между странами.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста.