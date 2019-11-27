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РИА Новости

ВЦИОМ: 11% россиян перевозили своих питомцев в общественном транспорте

03:49 27.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака породы померанский шпиц мраморного окраса на международной выставке собак в Москве
Собака породы померанский шпиц мраморного окраса на международной выставке собак в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лишь 11% россиян перевозили своих питомцев на общественном транспорте, следует из опроса ВЦИОМ. По мнению большинства из них пассажирам это нравится, а сотрудникам перевозчика - все равно.
По данным исследования, 89% россиян не выезжали с домашним животным на общественном транспорте за пределы своего региона и только 11% выезжали.
Более половины (58%) из тех, кто перевозил своих питомцев на общественном транспорте, указали, что в целом окружающие их пассажиры отнеслись к этому скорее позитивно, следует из результатов опроса. По мнению 30%, пассажиры восприняли это скорее с безразличием, и лишь 7% считают, что скорее с негативом.
Почти две трети (64%) из тех, кто возил домашних животных, считают, что работники общественного транспорта отнеслись к перевозке их питомцев скорее с безразличием, 25% увидели в глазах сотрудников скорее позитив, а 7% - скорее негатив.
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Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ - Спутник" был проведен 23 ноября среди 1,6 тысячи россиян от 18 до 60 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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домашние животныеВЦИОМРоссияОбщество
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