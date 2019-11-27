ВЦИОМ: 11% россиян перевозили своих питомцев в общественном транспорте

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лишь 11% россиян перевозили своих питомцев на общественном транспорте, следует из опроса Лишь 11% россиян перевозили своих питомцев на общественном транспорте, следует из опроса ВЦИОМ . По мнению большинства из них пассажирам это нравится, а сотрудникам перевозчика - все равно.

По данным исследования, 89% россиян не выезжали с домашним животным на общественном транспорте за пределы своего региона и только 11% выезжали.

Более половины (58%) из тех, кто перевозил своих питомцев на общественном транспорте, указали, что в целом окружающие их пассажиры отнеслись к этому скорее позитивно, следует из результатов опроса. По мнению 30%, пассажиры восприняли это скорее с безразличием, и лишь 7% считают, что скорее с негативом.

Почти две трети (64%) из тех, кто возил домашних животных, считают, что работники общественного транспорта отнеслись к перевозке их питомцев скорее с безразличием, 25% увидели в глазах сотрудников скорее позитив, а 7% - скорее негатив.

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс.