Полтора десятка спутников пополнят орбитальную группировку ГЛОНАСС

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полтора десятка навигационных космических аппаратов Полтора десятка навигационных космических аппаратов "Глонасс" планируется вывести на орбиту в 2020-2022 годах, следует из материалов компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах отмечается, что до 2023 года с космодрома Плесецк намечается запустить два спутника "Глонасс-М" (с номерами 60 и 61) и 13 аппаратов "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" (с номерами с 13 по 25).

В этот же период также предполагается вывести на орбиту 12 спутников связи "Гонец-М" (с номерами с 24 по 35).

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 21 работает по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще четыре - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.