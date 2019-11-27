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РИА Новости

Полтора десятка спутников пополнят орбитальную группировку ГЛОНАСС

03:32 27.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полтора десятка навигационных космических аппаратов "Глонасс" планируется вывести на орбиту в 2020-2022 годах, следует из материалов компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах отмечается, что до 2023 года с космодрома Плесецк намечается запустить два спутника "Глонасс-М" (с номерами 60 и 61) и 13 аппаратов "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" (с номерами с 13 по 25).
В этот же период также предполагается вывести на орбиту 12 спутников связи "Гонец-М" (с номерами с 24 по 35).
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 21 работает по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще четыре - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс
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Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая Крайний Север, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.
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