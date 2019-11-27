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РИА Новости

Эксперт оценил последствия глобального потепления для виноделов России

03:23 27.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор винограда в Крыму
Сбор винограда в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Проблемы, которые может принести глобальное потепление, являются одними из основных для виноградников и виноделия в мире, но Россия, как страна с холодным климатом, сможет использовать преимущества этого процесса, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Регина Вандерлинде.
"В настоящий момент вопрос о климатических изменениях, глобальном потеплении является одним из основных для виноградарско-винодельческого сектора мира. ... Но никаких конкретных данных пока нет, поэтому и в отношении России, с моей стороны, было бы, наверно, слишком рано говорить что-то в связи с этой ситуацией. Но, так как Россию относят к странам с холодным климатом, возможно, это может принести какие-то преимущества", - сказал глава OIV.
По ее словам, изучение климатических изменений и их влияния на окружающую среду, на отрасль является одним из основных направлений работы, заложенных в стратегическом плане OIV на 2020-2024 годы. "Сейчас мы пока не можем точно сказать, что же произойдет в итоге, и никто не может. Например, важен вопрос о том, какие сорта винограда окажутся устойчивыми к этой ситуации к таким изменениям", - добавила собеседник агентства.
Вандерлинде считает, что у России есть потенциал для того, чтобы стать крупной винодельческой державой, но выделяться она будет не конкуренцией с глобальными игроками, а уникальностью своей винодельческой продукции.
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"Россия действительно может стать крупной винодельческой державой, но трудно сказать, каким тут может быть объем производства вина, и вообще насколько имеет смысл сравнивать ее именно с Францией и Италией, где винодельческая отрасль имеет многовековой опыт, историю и традиции. Но России стоит развивать свое собственное лицо, свои особенности, и стать именно той страной, которая может выделяться в сегменте именно этими чертами", - подчеркнула глава международной экспертной организации.
Полностью текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
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виноделывиноградникиГлобальное потеплениеРоссияЭкономика
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