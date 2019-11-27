Открыта горячая линия для родственников пострадавших в Доминикане

Во вторник автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане. В посольстве РФ сообщили, что никто из россиян в ДТП не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести. Пострадавших россиян госпитализируют, остальных размещают в гостиницах. По данным местного издания Listin Diario, семь россиян, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии. Посольство РФ в Венесуэле подтвердило, что несколько россиян после ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.