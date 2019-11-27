СМИ: 15 пострадавших в Доминикане находятся в критическом состоянии

МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 россиян, пострадавших в ДТП в Доминиканской республике, находятся в критическом состоянии, сообщают местное издание Listin Diario со ссылкой на заявление медиков.
"По крайней мере 15 из 41 человека, попавших в аварию на шоссе Кораль сегодня днем, находятся в критическом состоянии", - пишет Listin Diario со ссылкой на Хайме Родригеса, директора больницы Богоматери Альтаграсии.
По словам Родригеса, больница приняла 19 пациентов с различными травмами, все они россияне.
Ранее в этой больнице РИА Новости сообщили, что приняли 18 пострадавших, трех из них оперируют.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто из россиян в ДТП не погиб, несколько человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Девять россиян решили все же улететь запланированным рейсом, остальных разместили в отелях.