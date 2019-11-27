Дипломаты рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Курирующее отношения с Доминиканой российское посольство в Венесуэле подтвердило, что несколько россиян после ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.

Автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане. В посольстве сообщили, что никто из россиян не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостиницах. По данным местного издания Listin Diario, семь россиян в тяжелом состоянии.