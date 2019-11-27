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РИА Новости

Дипломаты рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане

02:25 27.11.2019 (обновлено: 07:28 27.11.2019)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Курирующее отношения с Доминиканой российское посольство в Венесуэле подтвердило, что несколько россиян после ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.
Автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане. В посольстве сообщили, что никто из россиян не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостиницах. По данным местного издания Listin Diario, семь россиян в тяжелом состоянии.

"Граждане, находящиеся в тяжёлом состоянии, отправлены вертолётами в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции", - говорится в Facebook посольства.

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