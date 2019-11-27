МАК назвал причины авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Крушение Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году произошло из-за ошибки пилотов, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Находившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов экипажа погибли.
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В документе отмечается, что перед катастрофой командир экипажа не реагировал на верные подсказки второго пилота. Кроме того, ЧП способствовали недостаточная подготовка командира воздушного судна, турбулентность и предполагаемая усталость летчиков.
"Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", — пришли к выводу эксперты.
Специалисты отнесли аварию к категории "потери управления в полете".
"Операционная усталость"
В компании Flydubai, в свою очередь отметили, что диспетчеры передали пилоту сводку погоды с неполными данными.
После первой попытки посадить самолет экипаж принял решения уйти на второй круг, поскольку сработала звуковая сигнализация о сдвиге ветра. При этом самолет два часа находился в зоне ожидания.
"Экипаж принял решение совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде. Информация не содержала предупреждения о сдвиге ветра", - завили в авиакомпании.
В компании отметили, что пилоты могли испытывать "операционную усталость" при уходе на второй круг из-за напряженной обстановки и турбулентности.
29 марта 2016, 17:54Boeing готов консультировать МАК по авиакатастрофе в Ростове-на-ДонуВ соответствие со всеми нормами международного протокола американская авиастроительная корпорация Boeing будет помогать Межгосударственному авиационному комитету (МАК) в расследовании крушения самолета авиакомпании Flydubai.
Вывод отчета о том, что командир экипажа не до конца перестроился после первого захода на посадку, в компании объяснили человеческим фактором.
На последних этапах полета командир нажал и удерживал кнопки управления стабилизатором в течение 12 секунд. В компании это связывают с потерей ориентировки в пространстве и утратой работоспособности командиром воздушного судна.
Как заявил по итогам расследования МАК исполнительный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, "на момент происшествия деятельность Flydubai полностью соответствовала нормативным требованиям".
В компании также заявили, что усовершенствовали программы подготовки пилотов. Помимо этого, Flydubai ввела ряд усовершенствований, дополняющих стандартные процедуры и руководства изготовителя самолета.