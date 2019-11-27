МАК назвал причины авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800 в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Крушение Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году произошло из-за ошибки пилотов, говорится в окончательном отчете Крушение Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году произошло из-за ошибки пилотов, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пассажирский Boeing 737-800 , летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Находившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов экипажа погибли.

В документе отмечается, что перед катастрофой командир экипажа не реагировал на верные подсказки второго пилота. Кроме того, ЧП способствовали недостаточная подготовка командира воздушного судна, турбулентность и предполагаемая усталость летчиков.

"Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", — пришли к выводу эксперты.

Специалисты отнесли аварию к категории "потери управления в полете".

"Операционная усталость"

В компании Flydubai, в свою очередь отметили, что диспетчеры передали пилоту сводку погоды с неполными данными.

После первой попытки посадить самолет экипаж принял решения уйти на второй круг, поскольку сработала звуковая сигнализация о сдвиге ветра. При этом самолет два часа находился в зоне ожидания.

"Экипаж принял решение совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде. Информация не содержала предупреждения о сдвиге ветра", - завили в авиакомпании.

В компании отметили, что пилоты могли испытывать "операционную усталость" при уходе на второй круг из-за напряженной обстановки и турбулентности.

Вывод отчета о том, что командир экипажа не до конца перестроился после первого захода на посадку, в компании объяснили человеческим фактором.

На последних этапах полета командир нажал и удерживал кнопки управления стабилизатором в течение 12 секунд. В компании это связывают с потерей ориентировки в пространстве и утратой работоспособности командиром воздушного судна.

Как заявил по итогам расследования МАК исполнительный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, "на момент происшествия деятельность Flydubai полностью соответствовала нормативным требованиям".