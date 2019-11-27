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РИА Новости

Определена дата первого за четыре года запуска спутников связи "Гонец"

02:13 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Первый за четыре года запуск трех космических аппаратов низкоорбитальной системы связи "Гонец" планируется на 26 декабря, их предполагается отправить в космос на ракете "Рокот" с космодрома "Плесецк" (Архангельская область), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Предстоящий пуск также интересен тем, что это будет последний пуск Россией космической ракеты "Рокот" с украинскими комплектующими. После этого эксплуатация ракеты будет прекращена.
"Старт запланирован на 2.18 мск 26 декабря", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тремя аппаратами "Гонец-М" на орбиту отправится стеклянная сфера "Блиц-М", необходимая для уточнения гравитационного поля Земли. Она будет использоваться для отражения лазерного луча, посылаемого с Земли.
В последний раз спутники системы "Гонец" запускались в космос 31 марта 2015 года. Сейчас в орбитальной группировке работают 12 аппаратов, в готовности к запуску на Земле находятся шесть, в изготовлении - еще три.
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Ранее сообщалось, что в 2020 и 2021 году состоится по одному запуску тройки "Гонцов" на ракетах "Союз-2".
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Система "Гонец-2", которая придет на смену действующей системе с 2025 года, будет нацелена на рынок "Интернета вещей" и станет первой отечественной спутниковой системой телефонной связи.
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ПлесецкПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАрхангельская областьРоссия
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