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РИА Новости

Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов

01:48 27.11.2019 (обновлено: 03:02 27.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф во время передачи "Открытый диалог с Германом Грефом" заявил, что считает себя виноватым в утечке данных клиентов. Трансляцию события вел РБК.
"На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина по одной простой причине, что я пользовался неправильной парадигмой. Мы строили защиту внешнюю, и мы ее построили, на мой взгляд, настолько эффективно, насколько ее можно построить", — сказал он.
Глава организации пояснил, что сотрудник, по вине которого произошел инцидент, готовил преступление три месяца. Греф заявил, что был уверен, что защититься от внутреннего предательства невозможно, и его парадигма выстраивалась из этого принципа. Однако теперь он пересмотрел политику безопасности.
Греф также подчеркнул, что не существуют систем, которые были бы на сто процентов защищены.
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"Любая система, которая имеет дело с людьми, всегда подвержена рискам. Я думаю, что мы имеем самую защищенную систему в стране, и мы во много раз более защищенные, чем любая другая", — отметил глава крупнейшей в стране кредитной организации.
Сбербанк в октябре сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, и клиенты средств не потеряли, уточнял банк.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
После ЦБ сбербанк второй стратегический банк РФ...Генералу в чьем ведомстве происходит предательство грозит как минимум отставка...С нашей же мафии как с гуся вода...тут же нашелся сотрудничек - козел отпущения....В цивилизованной ( не тоталитарной ) стране во главе угла стоит гражданин и если произошла утечка данных даже нескольких ( а не тысяч как у нас ) человек глава ведомства первым должен сесть на скамью.....
27 ноября, 04:29
Портвейн Стаканович
2910004
Как в детском садике: "Я виноват, меня простите... Я больше не буду"? Если виноватый, то покинь свое кресло, как этого требуют элементарные правила поведения.
27 ноября, 04:40
ВпВсё помню! Дедушка
3100002
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