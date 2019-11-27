Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава . Глава Сбербанка Герман Греф во время передачи "Открытый диалог с Германом Грефом" заявил, что считает себя виноватым в утечке данных клиентов. Трансляцию события вел РБК

"На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина по одной простой причине, что я пользовался неправильной парадигмой. Мы строили защиту внешнюю, и мы ее построили, на мой взгляд, настолько эффективно, насколько ее можно построить", — сказал он.

Глава организации пояснил, что сотрудник, по вине которого произошел инцидент, готовил преступление три месяца. Греф заявил, что был уверен, что защититься от внутреннего предательства невозможно, и его парадигма выстраивалась из этого принципа. Однако теперь он пересмотрел политику безопасности.

Греф также подчеркнул, что не существуют систем, которые были бы на сто процентов защищены.

"Любая система, которая имеет дело с людьми, всегда подвержена рискам. Я думаю, что мы имеем самую защищенную систему в стране, и мы во много раз более защищенные, чем любая другая", — отметил глава крупнейшей в стране кредитной организации.