Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T09:06+0300
https://ria.ru/20191127/1561642874.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155747/92/1557479239_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_56d31a6836fa3616ebf55025929e605d.jpg
РИА Новости

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

01:47 27.11.2019 (обновлено: 09:06 27.11.2019)
20064
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова. Американский профессор Лайл Голдстайн считает, что на это есть целый ряд причин.
Он обращает внимание на историческую общность Крыма и России, говоря о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.
Автор статьи напоминает, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму крупная военно-морская база. Из-за этого Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса.
Голдстайн подчеркивает, что многие крупные европейские страны "давно устали" от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма.
Байкеры у палаточного городка в Севастополе
1 ноября, 02:33
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое может перерасти в ядерный конфликт.
В конце статьи автор призывает американских дипломатов отвлечься от утомительных разговоров и начать переговоры о "великой сделке", которая поможет укрепить безопасность в Европе.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
6 ноября, 02:04
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
4972710279
Обсудить 10
ЕвропаКрымРоссияСШАУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Крым был "подарен" Украине во времена Советского Союза. Кто является правообладателем СССР? Правильно, Россия. Поэтому всё равно Крым нужно было вернуть России, причем давно!
27 ноября, 06:31
salivina
3800001
Одна статья не признавать Крым, другая статья признать Крым... А а общем ни о чем. Мы не должны снимать санкции с запада, на его робкие провокации.
27 ноября, 03:16
Rog Guka
3000001
Рекомендуем
Судоходство в Керченском проливе
Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Владимир Жириновский
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Эксперт назвал "цирком" нежелание Украины закупать газ у России
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Пьяный мужчина
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по "защите" от России
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
Контрразведка Чехии обвинила Россию в "агрессивном" шпионаже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния