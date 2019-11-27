NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журнал Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова. Американский профессор Лайл Голдстайн считает, что на это есть целый ряд причин.

Он обращает внимание на историческую общность Крыма и России, говоря о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.

Автор статьи напоминает, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму крупная военно-морская база. Из-за этого Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса.

Голдстайн подчеркивает, что многие крупные европейские страны "давно устали" от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма.

Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое может перерасти в ядерный конфликт.