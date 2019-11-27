Около 12 тысяч мест создадут в частных детских садах, заявила Голикова

По ее словам, регионы порой не стимулируют развитие частных дошкольных организаций, имея в виду, что будет отток из государственных детских садов.

"С 2020 года уже в рамках национального проекта "Демография" мы предусмотрели дополнительные финансовые ресурсы в объеме 8,4 миллиарда рублей для создания мест и групп в частных детских садах. Порядка 12 тысяч мест, которые вот в ближайшее время будут созданы посредством государственного стимулирования", - сказала Голикова в эфире Первого канала.