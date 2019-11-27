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РИА Новости

Около 12 тысяч мест создадут в частных детских садах, заявила Голикова

01:32 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что около 12 тысяч мест будут созданы в частных детских садах с 2020 года в рамках госстимулирования, на это предусмотрены 8,4 миллиарда бюджетных рублей.
По ее словам, регионы порой не стимулируют развитие частных дошкольных организаций, имея в виду, что будет отток из государственных детских садов.
"С 2020 года уже в рамках национального проекта "Демография" мы предусмотрели дополнительные финансовые ресурсы в объеме 8,4 миллиарда рублей для создания мест и групп в частных детских садах. Порядка 12 тысяч мест, которые вот в ближайшее время будут созданы посредством государственного стимулирования", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
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