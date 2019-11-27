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РИА Новости

Штаб Трампа резко раскритиковал новые правила политрекламы в Google

01:21 27.11.2019 (обновлено: 01:22 27.11.2019)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Штаб по переизбранию президента CША Дональда Трампа и Республиканская партия резко раскритиковали гиганта онлайн-индустрии Google за ужесточение правил размещения политической рекламы.
Совместное заявление подписали в том числе и Национальный комитет Республиканской партии, а также республиканские комитеты по выборам в палату представителей и сенат.
Ранее компания Google заявила, что не позволит штабам кандидатов использовать так называемую высоко таргетированную политическую рекламу. Google по-прежнему будет позволять рекламировать предвыборные кампании, основываясь на таких категориях, как возраст, пол и географическое положение пользователей. Однако для штабов кандидатов теперь станут недоступными данные об истории поиска в интернете или посещения страниц конкретным пользователем. Эти данные раньше позволяли рекламодателям максимально точно настраивать рекламную кампанию под конкретных пользователей. Новая политика Google вступит в силу в 2020 году и будет распространяться на все партии. Демократы ранее также осудили нововведение.
"Нельзя отрицать, что президент Трамп и его штаб выстроили величайшую онлайн-кампанию во всей политической истории, и решение Google непропорционально затронет как кампанию Трампа, так и всех республиканских кандидатов и организации, усилению которых она помогает", - говорится в заявлении.
Республиканцы глубоко сомневаются, что Google будет в равной мере применять новые ограничения против консервативных республиканцев и либеральных демократов, уточняется в заявлении. Трамп и его политические союзники подозревают Google в предвзятом отношении к ним. Авторы заявления требуют, чтобы компания пересмотрела свое решение.
Twitter
23 ноября, 00:45
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Google не единственная компания, ограничивающая политическую рекламу в последнее время. Так, сеть микроблогов Twitter на прошлой неделе полностью запретила политическую рекламу.
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Дональд ТрампGoogleТехнологииВ мире
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