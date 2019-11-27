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РИА Новости

Медведчук: "нормандская четверка" обсудит закон о статусе Донбасса

01:11 27.11.2019 (обновлено: 01:12 27.11.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Глава объединения по диалогу между странами "нормандской четверки" в Верховной раде Украины Виктор Медведчук заявил, что следующая встреча в "нормандском формате" будет посвящена вопросу закона об особом статусе Донбасса и может привести к прекращению боевых действий.
Так называемый "нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
"Когда 9 числа (9 декабря - ред.) будет встреча, значит, надо понимать, что это уже не встреча ради встречи. Хотя, вы знаете, по большому счету, даже если бы это была встреча ради встречи, я бы все равно дал оценку положительно тому, что произошло. Потому что в любом случае это определенный толчок в договоренностях, которые могут привести к прекращению боевых действий и к миру на Украине", - сказал Медведчук во вторник в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, Zik и "Интер".
Он подчеркнул, что "нормандский формат" должен оставаться в том же виде, который есть на сегодняшний день, без участия каких-то еще стран и главной темой следующей встречи будет закон об особом статусе Донбасса.
"Потому что, ну, во-первых, он заканчивает свое действие 31 декабря 19-го года, он не продлен. Во-вторых, он действительно представляет основу урегулирования ситуации и основу построения того, что может быть после выборов на неконтролируемых территориях Донецка и Луганска", - добавил Медведчук.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Виктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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