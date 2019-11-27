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РИА Новости

Медведчук потребовал расследовать выплаты премий в "Нафтогазе"

00:39 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчу
Виктор Медведчу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчу. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, сообщила во вторник пресс-служба политсилы.
В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
"Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с требованием дать оценку необоснованному назначению и выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" за "победу" в Стокгольмском арбитраже в споре с ОАО "Газпром" по транзитному контракту. Общая сумма премий составляет 46,3 миллиона долларов, из них 20,7 миллиона долларов уже выплачены", - говорится в сообщении на сайте партии.
Как отметил Медведчук, решение о назначении премии сотрудникам "Нафтогаза Украины" в размере 46,3 миллиона долларов "содержит в себе конфликт интересов, к которому имеют отношение высшие должностные лица кабинета министров Украины", поскольку основателем и единственным акционером компании является государство, а функции по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале компании осуществляет кабинет министров Украины.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
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Политик также добавил, что есть все основания утверждать: речь идет об умышленном промедлении следователей Национального антикоррупционного бюро Украины при проведении расследования по делу о незаконной выплате премий сотрудникам "Нафтогаза Украины", что сопровождалось воздействием на следствие со стороны отдельных должностных лиц.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году заработал 286,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов), эта сумма включает премию за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 миллиона гривен (9,9 миллиона долларов). Он регулярно заявлял, что передавал зарплату, полученную на предприятии, на благотворительность.
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Руслан РябошапкаСитуация на УкраинеВиктор МедведчукАндрей КоболевНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
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