Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января ежемесячных выплат по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

Помощь в размере 50 рублей с 1994 года получают работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком. Кроме того, на выплату могут рассчитывать женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Материальная помощь сохранится для тех, кому пособие назначили до вступления указа в силу.

Летом глава государства подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты на второго и третьего ребенка будут получать больше семей. Кроме того, президент продлил для некоторых семей выплаты для детей до достижения трехлетнего возраста.

Во время прямой линии Путин заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 2020 года будут получать пособия на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.

Утратил силу

Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, указ от 1994 года о выплатах в 50 рублей утратил силу, поскольку теперь семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека будут выплачивать пособия в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в соответствующем субъекте.

В комментарии телеканалу RT парламентарий также напомнил, что россияне, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают пособие в первые полтора года. Еще столько же они могут провести за свой счет.

Нилов отметил, что не раз предлагались варианты по продлению нормы, при которой россияне могли получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. По его словам, после долгих обсуждений эти предложения были закреплены законодательно.