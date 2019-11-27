Великих держав стало больше. Кто претендует на место в Совбезе ООН

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен пополниться, считают представители держав, экономический вес которых позволяет претендовать на место в этом органе ООН. Такие амбиции не скрывает "группа четырех" — Бразилия, Германия, Индия и Япония. Имеются претензии и у стран Африки. Россия в целом поддерживает реформирование Совбеза в соответствии с новыми международными реалиями. Кто претендует на членство в "клубе победителей" — в материале РИА Новости.

Неразрешимые вызовы

Призыв реформировать Совет Безопасности в очередной раз прозвучал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 25 ноября. В Совбезе должно быть 25 членов, считает представитель Франции Николя де Ривьер

"Франция выступает за расширение Совета Безопасности", — сказал он. Париж, по его словам, хотел бы видеть в качестве постоянных членов Совбеза Германию, Бразилию, Индию и Японию. "Также мы — за усиление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совета", — добавил де Ривьер. И отметил, что такая реформа сделала бы Совбез более представительным и авторитетным.

Страны, перечисленные постпредом Франции, — это так называемая группа четырех. В последние десятилетия их влияние в мировой политике и экономике заметно возросло, да и взносы в ООН они платят немалые. Япония, например, — почти десять процентов бюджета организации (больше — только США), Германия — около семи. Для сравнения: Китай обеспечивает 7,9 процента, Россия — чуть больше трех.

Сейчас государства из этой группы избирают лишь в непостоянные члены на двухлетний срок.

"Мы больше не можем ждать. Министры "группы четырех" подчеркнули, что расширение Совета Безопасности — необходимое условие превращения этого органа в более представительный, легитимный и эффективный", — заявил 25 ноября в Генассамблее постпред Германии Кристоф Хойсген.

Он тоже указал на необходимость увеличить представительство стран Африки. Это, по его мнению, обеспечит политическую поддержку, которая требуется для мирного решения международных кризисов.

О том, что Совет Безопасности не в состоянии справиться с сегодняшними вызовами, неоднократно говорили и в России. Реформа "точно назрела, это факт", отмечал глава МИД Сергей Лавров

Долгожданная реформа

Призывы реформировать Совет Безопасности особенно громко звучат в разгар кризисов.

Как только обостряется ситуация на Ближнем Востоке, в Косово, Ливии, Йемене, вокруг иранской или северокорейской ядерных программ, заходит речь о неэффективности международных институтов. Ведь надо не просто реагировать на проблемы, но успешно решать их, а по возможности — предотвращать.

Дискуссия о реформе продолжается с тех пор, как Совет Безопасности был создан в 1945 году. ООН расширялась, поэтому в 1963-м Совбез увеличили с 11 до 15 участников.

Расклад сил в мире менялся. Помимо укрепления позиций, например, Индии, тому способствовал распад Советского Союза и коммунистического блока в Европе. Вопрос о перестановке кресел перезрел.

К первым конкретным шагам приступили в 1993 году. На 48-й сессии Генассамблеи признали, что Совет Безопасности необходимо привести в соответствие с новыми реалиями. Чуть позднее приняли резолюцию "Вопрос о справедливом представительстве в СБ ООН и расширении его членского состава" и создали рабочую группу по реформированию этого органа.

Резолюция, однако, утверждала, что никаких решений об увеличении постоянных членов Совбеза нельзя принимать без двух третей голосов Генассамблеи. Это исключало слишком скоропалительные действия.

Постепенно определились три основных направления реформ: увеличение представительства и корректировка принципа вето, усиление эффективности и определение границ полномочий Совета.

Непостоянство членов

В 2005 году Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил расширить Совбез до 24 участников, увеличив число постоянных членов с пяти до десяти. Кроме того, он хотел продлить срок полномочий непостоянных членов с двух до четырех лет.

Это совпадало с намерением России закрепить постоянное членство за Японией и Германией, а также по одному государству от Азии, Америки и Африки. Но решение так и не было принято.

В Москве считают, что расширение необходимо, но нельзя увеличить число постоянных членов, не изменив процедуру принятия решений. Как отмечал бывший постпред России при ООН Юлий Воронцов, "это может привести к большему застопориванию системы и превращению Совета в "дискуссионный клуб".

Эксперты с этим согласны. "Если расширить состав постоянных членов СБ, его работа станет размытой, — объясняет в разговоре с РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. — В практическом аспекте непонятно, что принесут дополнительные постоянные члены". Перегруппировка сил может усложнить работу органа и процесс принятия решений.

В то же время партнеры никак не договорятся друг с другом о том, кого все-таки пригласить в "клуб великих держав", указывает РИА Новости Александр Орлов, директор Центра исследований ООН и других международных организаций МГИМО. Китай решительно выступает против Японии, а до последнего времени не поддерживал и Индию — как и Соединенные Штаты.

При этом США готовы видеть в постоянных членах Японию, с недавних пор и Индию. Бразилию — с ограничением права вето, но от кандидатуры Германии не в восторге. По мнению и Пекина, и Вашингтона, еще один представитель "исторического Запада", Евросоюза ни к чему.

Франция же полагает, что Германия необходима, ведь, если в скором времени Великобритания покинет Европейский союз, единственным его представителем в Совете останется Франция.

В то же время и с привлечением к постоянному членству региональных стран — Африки, Латинской Америки — возникают проблемы. Наиболее вероятные африканские кандидаты — ЮАР, Египет, Нигерия, от Латинской Америки — Аргентина, Бразилия и Мексика. Однако внутри региона нет консенсуса по этому вопросу.

Запрет на вето

Нет консенсуса и по другому важному аспекту работы Совбеза: праву вето. Принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности — одна из главных проблем организации, препятствующая реформе с самого ее основания, пояснил Орлов.

"Этот принцип вырабатывался еще в период создания ООН на конференциях в конце Второй мировой войны, — говорит он. — Его суть заключалась в том, чтобы постоянные члены или великие державы не выступали друг против друга, если их позиции по какому-то вопросу не совпадают". Именно этот принцип побуждал к поиску согласованных решений, компромиссу, от него зависит эффективность и жизнеспособность Совета.

При всех недостатках СБ право вето позволяло ему быть эффективным органом, однако это же давало основания для обвинений в недемократичности, особом положении России, США, Китая, Франции и Великобритании.

Как указывает Иван Тимофеев, противники права вето считают, что, если его заменить на принятие решений большинством голосов, Совбез сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации. "Однако на деле страны вряд ли откажутся от права блокировать предложения партнеров, — считает он. — Оппоненты такой инициативы опасаются, что голосование станет политизированным. Например, США подговорят союзников по НАТО, а Россия или Китай не смогут заблокировать решение".

С этим согласен Орлов: отказаться от вето нельзя, иначе пришлось бы вернуться к формату Лиги Наций. Эта организация, напоминает эксперт, не справилась с задачей предотвращения новой мировой войны как раз потому, что не предусматривала права вето.

Эксперты сходятся во мнении: пока реформа Совета Безопасности продвигается только на уровне заявлений и деклараций. Перевести ее в практическую плоскость в ближайшее время вряд ли удастся.