"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Искореженные вагоны, десятки погибших и более сотни раненых — десять лет назад террористы подорвали поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Пока экстренные службы добирались до места крушения, жители ближайшего поселка, проводники и пассажиры вытаскивали пострадавших из-под обломков и оказывали им первую помощь. В 2012-м четверых организаторов взрыва приговорили к пожизненному лишению свободы, еще семерых во главе с лидером банды — уничтожили. Во время этой спецоперации погиб 26-летний следователь. Об одном из крупнейших терактов последнего десятилетия — в материале РИА Новости.

Похожий сценарий

Вечером 27 ноября 2009-го поезд № 166 Москва — Санкт-Петербург, как обычно, отправился с Ленинградского вокзала. Впереди — два выходных, и практически все места в экспрессе были заняты: студенты ехали к родителям, приезжие сотрудники столичных компаний — к семьям, москвичи — на экскурсии.

Нумерация состава начиналась с хвоста поезда, поэтому вагон № 1 шел последним. В нем дежурил проводник Мохабат Гаджиев. Он же обслуживал пассажиров "Невского экспресса" 13 августа 2007-го, когда террористы подорвали поезд в районе деревни Малая Вишера. Тогда — благодаря слаженным действиям машиниста, проводников и пассажиров, а также просто счастливой случайности — жертв удалось избежать. В ноябре 2009-го получилось иначе.

Мохабат Гаджиев Мохабат Гаджиев

Состав № 166 сошел с рельсов на границе Новгородской и Тверской областей в 21:30. Поняв, что поезд летит под откос, Гаджиев среагировал моментально. "Я плотно встал на пол и, чтобы не снесло ударной волной, уперся руками и ногами в стены, — вспоминает он. — Из 34 кресел в вагоне уцелели только два. Вместе с другими проводниками и пассажирами мы сразу принялись раскидывать обломки и вытаскивать людей".

Отовсюду слышались стоны раненых, а через какое-то время зазвонили десятки разбросанных вокруг мобильных телефонов: родственники и друзья пассажиров, встречающие экспресс на Московском вокзале, узнали о крушении.

В первом вагоне, пострадавшем больше остальных, находился и 53-летний сотрудник Управления делами президента России Сергей Еремичев, который ездил в Санкт-Петербург по выходным проведать жену и дочерей.

"Он купил место у окна, но уступил его девушке, а сам сел рядом, — рассказывает РИА Новости подруга Еремичева Лариса Комлева. — В итоге во время крушения та пассажирка выжила, а Сережа погиб. Потом со мной связывалась ее приятельница или родственница, рассказывала, какой хороший человек эта девушка. Словно оправдывалась. Хотя никому и в голову не приходило ее в чем-то обвинять".

© Фото : предоставлено Ларисой Комлевой Сергей Еремичев © Фото : предоставлено Ларисой Комлевой Сергей Еремичев

Госпиталь на дому

Почувствовав удар, машинист применил экстренное торможение, и состав остановился за минуту, хотя в момент взрыва скорость была около 200 километров в час. Люди, находившиеся в головной части поезда, не пострадали. Многие даже не сразу поняли, что произошло.

Одной из первых на месте трагедии оказалась 78-летняя жительница поселка Лыкошино Елена Голубева. "Я пила чай, причем обычно садилась у самого окна, а в этот раз почему-то села чуть сбоку, — вспоминает в беседе с РИА Новости пенсионерка. — Это и спасло мне жизнь, ведь взрывной волной в кухне выбило все стекла".

Пока ждали приезда экстренных служб, она разместила у себя дома около десяти пострадавших. "Все были с серьезными переломами, один потом скончался по дороге в больницу, — продолжает Голубева. — Из-за того что во всей округе отключилось электричество, пришлось зажечь церковные свечи. Мы разрывали простыни и перебинтовывали ими раны. Зрелище было жуткое — одна женщина просто лишилась рассудка, постоянно кого-то звала".

По словам местных, первые экипажи медиков и спасателей добрались минут через 40. "Ни в поселке, ни в окрестностях нет нормальной дороги, поэтому автомобили экстренных служб попросту застревали в грязи, — объясняет жительница Лыкошино Лариса Нагиева. — Хотя минуло уже десять лет, ничего не поменялось: асфальтированной дороги по-прежнему нет".

В катастрофе погибли 28 человек — почти все пассажиры первого вагона. Еще 132 получили различные травмы. Спустя полгода президент России Дмитрий Медведев наградил орденом Мужества проводника Гаджиева и нескольких его коллег, а Елене Голубевой компания РЖД построила новый дом.

Террорист из Бурятии

Основная версия случившегося — теракт — подтвердилась очень скоро. На месте крушения обнаружили полутораметровую воронку. Криминалисты установили, что неизвестные заложили на путях взрывное устройство мощностью семь килограммов в тротиловом эквиваленте.

На следующий день из Москвы прибыла большая следственная группа во главе с главой СК при прокуратуре России Александром Бастрыкиным. Когда руководство осматривало место ЧП, неподалеку раздался еще один взрыв, правда, уже меньшей мощности. К счастью, никто не погиб, но несколько следователей, включая Бастрыкина, были контужены.

© Фото : УФСБ РФ Ингушетии Штурм дома боевика Саида Бурятского © Фото : УФСБ РФ Ингушетии Штурм дома боевика Саида Бурятского

Следы подозреваемых привели сотрудников силовых структур в Ингушетию. Оперативники выяснили, что организатором взрыва был один из лидеров северокавказского бандитского подполья 28-летний уроженец Улан-Удэ Александр Тихомиров, более известный под кличкой Саид Бурятский. Он вместе с подельниками скрывался в селе Экажево.

В начале марта 2010-го спецназовцы блокировали несколько домов с боевиками и приступили к штурму. В перестрелке ликвидировали семерых бандитов, включая Саида, десятерых задержали. Не обошлось без потерь. При осмотре места спецоперации автоматной очередью был убит 26-летний новгородский следователь Сергей Васюкович. Спустя месяц его посмертно наградили орденом Мужества. Именем погибшего сотрудника СК назвали его родную школу в городе Пестове.

© СКР Сергей Васюкович © СКР Сергей Васюкович

Следствие и суд по резонансному делу о бандитизме, убийстве, теракте, незаконном обороте и изготовлении оружия длилось почти три года. В мае 2012-го Тверской областной суд приговорил Зелемхана Аушева, Мурата, Татархана и Беслана Картоевых к пожизненному лишению свободы. Шестеро остальных членов банды получили по семь-восемь лет.