Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование механизмов хранения смысла глаголов в памяти. По словам ученых, результаты окажут влияние на терапию патологий, связанных с дефектами речи. Исследование опубликовано в журнале Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование механизмов хранения смысла глаголов в памяти. По словам ученых, результаты окажут влияние на терапию патологий, связанных с дефектами речи. Исследование опубликовано в журнале "Human Brain Mapping"

По существующим оценкам, в среднем человек хранит в памяти несколько десятков тысяч слов, но, несмотря на это, в обычной жизни нам нужно всего несколько сот миллисекунд, чтобы отыскать в мысленном "словаре" требуемое слово.

Долгое время считалось, что речевая система изолирована от других функций психики. Однако, как заявляют специалисты, в последнее время приобретает популярность принцип так называемого "воплощенного познания" (embodied cognition). Согласно ему, в работе со смыслом слов участвуют те же зоны мозга, которые отвечают за соответствующие действия: смысл глагола "бежать" хранится в том же участке, который управляет движением ног, смысл слова "желтый" — в участке, благодаря которому мы видим цвет.

Для проверки этой гипотезы ученые МГППУ использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ), измеряющую слабые магнитные поля, порожденные электрической активностью мозга. МЭГ способна измерить активность определенного участка коры больших полушарий с миллисекундной точностью, что позволяет определить, соответствует ли возбуждение извлечению смысла из памяти или всего лишь воображению названного действия.

"Мы просили испытуемых придумывать глаголы к существительным. В половине случаев это было легко, как, например, пара "солнце — светить", в половине — сложнее. Что, например, делает подоконник? Была обнаружена активация моторной коры в промежуток времени, соответствующий извлечению смысла глагола из памяти. Когда придумать глагол было трудно, моторная активация была сильнее, что подтверждает нашу гипотезу", — рассказала лаборант-исследователь МЭГ-центра МГППУ Анна Павлова.

По словам авторов исследования, знание о том, как здоровый мозг справляется с подобными трудностями, — ключ к пониманию и терапии ряда патологических состояний, среди которых, например, афазия Брока.