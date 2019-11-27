Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T08:11+0300
https://ria.ru/20191127/1561633623.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156163/51/1561635148_0:122:2563:1565_1036x0_80_0_0_9365d893bb628d484d6cd5ab5b970cce.jpg
РИА Новости

Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном

08:00 27.11.2019 (обновлено: 08:11 27.11.2019)
3849
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Для некоторых журналистов нет ничего интереснее, чем подглядывать в замочную скважину за личными отношениями ведущих мировых политиков, и зачастую результатом публикации этих подглядываний являются масштабные международные скандалы. Вот и публикация The New York Times о жуткой личной ссоре между Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном стала не только поводом для сплетен и официальных заявлений немецкого правительства, но и поводом для беспокойства о будущем Европейского союза.
В изложении американских журналистов ссора между канцлером Германии и президентом Франции выглядит как конфликт, вызванный чрезмерно независимой (и местами — прямо антиамериканской) политикой и амбициями французского лидера, а последней каплей стали слова Макрона о том, что у НАТО "умер мозг".
Впрочем, как справедливо отмечают авторы The New York Times, список претензий к амбициям Франции состоит не из одного пункта, и поводов для гнева у Ангелы Меркель более чем достаточно.
Источники американского издания утверждают, что канцлер заявила Макрону буквально следующее:
"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике", — сказала г-жа Меркель. — Но я усталa собирать кусочки. Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить чашку чая вместе" (цитата по The New York Times).
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
19 ноября, 14:18
Столтенберг намерен обсудить с Макроном состояние НАТО
Стоит отметить определенный аристократизм высказывания немецкого лидера, которая (если информация The New York Times верна) использовала риторический прием, более подходящий для британского монарха, чем для немецкого канцлера, но ее метафора действительно бьет в цель: проказник Макрон однозначно занимается битьем посуды из сервиза "мамочки Меркель".
Однако маловероятно, что такие увещевания остановят "деструктивную политику" Макрона. Дело в том, что его действия (начиная от торговой войны с Вашингтоном и заканчивая заявлениями о том, что у НАТО "умер мозг") — это не капризы амбициозного и несдержанного политика, а часть вполне по-своему логичного (хотя и очень амбициозного и рискованного) плана переформатирования Европейского союза, а также резкого усиления роли Франции на мировой арене. В этом контексте "разбитые чашки", на которые якобы указывала Меркель, — это не проблема и даже не побочный эффект действий официального Парижа. Битье чашек — это как раз цель.
Список битой посуды довольно внушителен: уже упомянутое НАТО (в дееспособности которого у Макрона большие сомнения), Брекзит (именно Макрон настаивал на том, чтобы вытолкнуть Великобританию из ЕС как можно быстрее и больнее для Лондона), блокирование расширения Евросоюза на Балканы, но самое главное — это французское видение будущего Евросоюза, которое с революционным напором рвет в лоскуты немецкое представление о том, что можно и чего нельзя.
Показательно, что источники американской прессы приводят защиту Макрона только по одному из поводов германо-французской ссоры. Президент Франции якобы объяснил Меркель, что на предстоящем лондонском саммите НАТО он не сможет делать вид, что США и Турция ведут себя в интересах остальных стран — членов альянса.
Солдаты армии США
18 ноября, 03:11
Депутат бундестага назвал США "могильщиками" НАТО
Забавно, что эксперты, опрошенные The New York Times, подтверждают: вопросы, поднятые французским лидером, по всем направлениям европейской политики вполне обоснованны. Так же как обоснованна и его критика НАТО. Но они же считают, что "такое нельзя говорить вслух". На логичный вопрос, почему такие вопросы нельзя озвучивать, они дают прекрасный ответ, который в разных формах сводится к одному тезису: признание проблем НАТО или Евросоюза радует Москву, а Москву радовать нельзя.
Получается очень неприглядная картина: в официальном мире европейской, американской, а также части российской прессы Россия — это "угасающая страна с падающим населением, хрупкой экономикой, у которой нет своего Голливуда и перспектив". Но при этом ведущие аналитики и официальные лица Европы, которым дают высказаться на страницах ведущего американского издания, требуют от президента Франции в буквальном смысле заткнуться, только чтобы не радовать эту самую Россию. В этом пристальном и эмоционально заряженном внимании к российской реакции и оценкам российского руководства (а также российских государственных СМИ) чувствуется зримое, яркое, чистосердечное признание в том, что все рассказы о "никому не нужной, увядающей, никому не страшной и никому не интересной России" — просто ложь.
The New York Times, например, пишет о нежелании Макрона пускать в ЕС балканские страны:
"Все это вызвало некоторый восторг у посла России в Европейском союзе Владимира Чижова, который высоко оценил замечания Макрона и его вето на переговоры о вступлении в Европейский союз Северной Македонии и Албании, которое Москва уже много лет старается предотвратить. Москва также работала над тем, чтобы подорвать НАТО и не допустить его расширения на Балканы, в Грузию и Украину".
Стево Пендаровски
12 ноября, 19:57
Президент Северной Македонии рассказал о подходе Макрона к расширению ЕС
Официальный Берлин попробовал купировать скандал, вызванный публикацией деталей ссоры Меркель и Макрона. Как сообщает Yahoo Finance, "на правительственной пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Штеффен Зайберт заявил, что между канцлером и Макроном не было "ни жалоб, ни злости, ни раздоров". Он назвал Францию самым важным другом и партнером Германии в Европе".
Проблема в том, что экспертное сообщество (по крайней мере, на Западе) склоняется к другой интерпретации франко-германских отношений: "Я не видела их на таком низком уровне уже давно. Я редко видела такую обиду и отсутствие взаимопонимания", — цитирует The New York Times слова аналитика по вопросам безопасности ведущего немецкого экспертного центра "Немецкий институт международных отношений и безопасности" (Stiftung Wissenschaft und Politik), который консультирует бундестаг и правительство Германии по вопросам европейской политики и НАТО.
Западные эксперты с ужасом ждут, что Макрон не только не остановится, но и пойдет дальше. От него ждут, что его следующим шагом в деле отделения Евросоюза от США станет заявление о том, что "ядерным прикрытием" Европы будет впредь заниматься Франция, а не США.
Самое интересное, что и в этом случае экспертов беспокоит в основном то, насколько сильно это понравится России:
"Мистер Макрон любит быть подрывным и задавать вопросы, которые другие не задают, по крайней мере на публике. Но если он сделает это в вопросе ядерного сдерживания, сказала г-жа Мейджор (эксперт "Немецкого института международных отношений и безопасности". — Прим. ред.) — "это будет шампанское на льду в Москве".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
20 ноября, 15:27
Путин считает, что США придется изменить отношения с союзниками по НАТО
Если так будет продолжаться дальше, то следующим шагом будет медийная кампания против президента Франции, а ее основным тезисом будет "Макрон — агент Путина", ибо признать то, что какой-то европейский лидер может искренне хотеть сделать Евросоюз самостоятельным и мощным геополитическим игроком, западные СМИ, политики и эксперты просто не могут. А для России такая ситуация, пожалуй, очень выгодна. Пусть европейцам и дальше из каждого утюга говорят о том, что "агенты Кремля" — это те, кто защищает их от балканских мигрантов и от необходимости платить за содержание американской армии. Лучшего пиара для России придумать невозможно.
8642012
Обсудить 2
Эммануэль МакронВладимир ЧижовНАТОАнгела МеркельАвторыВ мире
Рекомендуем
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Как новая трасса Москва — Санкт-Петербург изменит российскую экономику
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Посетители фестиваля Ноябрьфест
От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте
Как корреспондент РИА Новости пыталась обмануть специалиста по лжи
Наука лжи: как обмануть полиграф
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
07:44Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери
Лента новостейМолния