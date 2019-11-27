Натали Портман взяла собаку из тюрьмы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Натали Портман взяла собаку из организации, в которой с питомцами занимаются заключенные, . Натали Портман взяла собаку из организации, в которой с питомцами занимаются заключенные, сообщает People.

Актриса поделилась фотографией нового члена семьи в инстаграме.

В Paws for Life K9 Rescue из калифорнийских приютов попадают животные, которым нужна социализация и обучение. Заключенные уделяют их реабилитации все свободное время. Они готовят служебных собак для ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством или сертифицированных питомцев, которых можно брать в семью.

"Я видела своими глазами, насколько полезна эта программа и для животных, и для их тренеров", — написала Портман.

Белая пушистая Сандей будет жить у нее дома вместе с еще одной собакой по кличке Пенни.