Натали Портман взяла собаку из тюрьмы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Натали Портман взяла собаку из организации, в которой с питомцами занимаются заключенные, сообщает People.
Актриса поделилась фотографией нового члена семьи в инстаграме.
В Paws for Life K9 Rescue из калифорнийских приютов попадают животные, которым нужна социализация и обучение. Заключенные уделяют их реабилитации все свободное время. Они готовят служебных собак для ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством или сертифицированных питомцев, которых можно брать в семью.
"Я видела своими глазами, насколько полезна эта программа и для животных, и для их тренеров", — написала Портман.
Белая пушистая Сандей будет жить у нее дома вместе с еще одной собакой по кличке Пенни.
Актриса давно известна своей любовью к животным. Много лет назад она стала вегетарианкой, чтобы не причинять им вреда.
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