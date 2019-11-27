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РИА Новости

Эксперты выяснили, куда российские туристы едут на выходные дни

06:57 27.11.2019
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© Depositphotos / olegbreslavtsevОтдых в Стамбуле
Отдых в Стамбуле
© Depositphotos / olegbreslavtsev
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туристы стали чаще отправляться в короткие путешествия на выходные и праздники. По данным онлайн-сервиса, в 2019 году его клиенты приобрели на 30 процентов больше туров на три ночи, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Level.Travel.
Самой большой популярностью пользуются российские курорты (быстро добираться и нет виз). На них приходится 35 процентов всех реализованных путевок. В лидерах – Краснодарский край и Крым. Средний чек составил всего 18 080 рублей.
На втором месте — Турция (25 процентов туров) со средним чеком 34 910 рублей.
Третье и четвертое место заняли Греция (средний чек — 27 156 рублей) и Кипр (средний чек — 33 939 рублей). На них пришлось по одиннадцать и восемь процентов коротких туров соответственно.
Пятерку лидеров замыкает Чехия, шесть процентов путевок на уикенд пользователи сервиса купили в эту страну, а средний чек составил 33 230 рублей.
Пассажиры в аэропорту Домодедово
19 июля, 06:33Туризм
Эксперты рассказали, как путешествуют россияне в выходные дни
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