Эксперты выяснили, куда российские туристы едут на выходные дни

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туристы стали чаще отправляться в короткие путешествия на выходные и праздники. По данным онлайн-сервиса, в 2019 году его клиенты приобрели на 30 процентов больше туров на три ночи, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Level.Travel.

Самой большой популярностью пользуются российские курорты (быстро добираться и нет виз). На них приходится 35 процентов всех реализованных путевок. В лидерах – Краснодарский край и Крым. Средний чек составил всего 18 080 рублей.

На втором месте — Турция (25 процентов туров) со средним чеком 34 910 рублей.

Третье и четвертое место заняли Греция (средний чек — 27 156 рублей) и Кипр (средний чек — 33 939 рублей). На них пришлось по одиннадцать и восемь процентов коротких туров соответственно.