"Добрый дом" в Казани: новый формат поддержки НКО

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Казани действует более 60 социальных негосударственных организаций. Чтобы сделать их работу более эффективной, местный фонд "Добрая Казань" выступил с инициативой открытия специального дома для НКО в городе. По словам руководителя проекта Марата Исмагилова, только так можно добиться полной эффективности работы организаций, ведь их цель – не просто оказать помощь нуждающимся, но и сделать это вовремя.

Создание городского дома позволит НКО консолидироваться и объединить свои проекты, что позволит еще успешнее помогать жителям, – отметил Исмагилов.

В рождении такой идеи нет ничего удивительного. Молодые НКО нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: нет своего помещения, поэтому каждый год они вынуждены просить различные учреждения выделить им помещения. Дом в городе должен избавить их от этой проблемы.

"Такая площадка позволит совершенно бесплатно приходить сюда и работать, а для начинающих благотворительных организаций это могло бы стать опорой для развития своих проектов", – говорит Исмагилов.

Единая платформа также поможет нуждающимся быстрее получать помощь. Если сейчас человеку нужно проделать много работы, чтобы найти и выбрать фонд, не ошибиться, попасть в нужные руки, то в городском доме у нуждающихся сразу появится доступ к широкому кругу экспертов в одном месте. Здесь также будут рассказывать о том, какую помощь можно получить по линии государства, а какую – по линии НКО.

"Жители Казани смогут приходить сюда и просить необходимую им помощь. А мы бы могли помочь им с выбором благотворительного фонда. У нас более 60 фондов, в основном социальные, но не всегда они обмениваются информацией. Городской дом стал бы отправной точкой для тех, кто хотел бы получить какую-либо помощь", – подчеркнул руководитель проекта.