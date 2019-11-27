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РИА Новости

Пост сдал – пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей

07:57 27.11.2019 (обновлено: 07:58 27.11.2019)
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© Ирина ГрибенюкПост сдал – пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей
Пост сдал – пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей
© Ирина Грибенюк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Сахалинской области зародилась новая для региона практика приглашать врачей со всей России, чтобы помочь не только местным пациентам, но и специалистам. Только недавно бригада профессионалов из Москвы улетела обратно, а новые сотрудники уже приехали в регион. Такой обмен опытом будет продолжаться и в 2020 году.
В августе московские врачи помогали коллегам с Сахалина внедрять высокотехнологичные методы лечения: меньше чем за месяц они провели несколько десятков операций по замене тазобедренных и коленных суставов.
Пациентка отделения травматологии Любовь Ружанская согласилась поставить имплантат коленного сустава, потому что последние несколько лет жила только на обезболивающих.

Меня быстро направили на обследование и тут же внесли в список на операцию. Все прошло как по маслу. Боль исчезла уже на следующий день после операции", – цитата пациентки приводится на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Не только высокотехнологичная помощь

Невролог Ирина Грибенюк из Московской области сразу же согласилась на предложение поехать в Южно-Сахалинск. Смена началась 14 октября, а 30 ноября она улетит домой. С таким форматом работы врач уже была знакома – в 2012 году она ездила в Абхазию.
В обязанности невролога на Сахалине входила диспансеризация населения, но на деле это было полное ведение пациентов – некоторые из них даже приходили повторно.
© Ирина ГрибенюкИрина Грибенюк (справа)
Пост сдал – пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей
© Ирина Грибенюк
Ирина Грибенюк (справа)
"Диспансеризация предполагает осмотр и выявление первоначальных признаков заболевания и затем направление пациентов по маршрутизации, по специалистам. Но, честно говоря, у нас, конечно, не так все вышло, но мы этому очень рады. Мы вели полный прием, то есть к нам обращался пациент, мы его осматривали, обследовали, насколько это позволяло", – поделилась воспоминаниями в комментарии корреспонденту РИА Новости Ирина Грибенюк.
Она также отметила, что на местах работают очень хорошие доктора, у которых "гости" тоже могли набраться опыта. Кроме того, Ирина столкнулась с заболеваниями, с которыми раньше не имела дела, что помогло ей вырасти как профессионалу.

Я общалась со своими коллегами, все с высшими категориями, у нас были два кандидата медицинских наук, и мы сдружились настолько крепко, что будем общаться и дальше. Опыт у них переняла кое-какой, ну и, конечно, я увидела других пациентов, которых я ранее не видела. Плюс какие-то виды лечения, которые применялись другими докторами моей же специальности", – добавила врач.

Океан впечатлений

По словам врача, поездка на Сахалин – это бесценный опыт, который дал ей очень многое. Она не только получила новые знания и закрепила старые – Ирина осуществила давнюю мечту побывать на Сахалине.
"Это был океан впечатлений. Место, где мы были, – это просто величественная красота. Особенно я это почувствовала на Кунашире. Просто дух захватывает. Это Тихий океан, Охотское море. Южные Курилы мне понравились больше всего. Я планирую туда съездить еще раз, и хотела бы, чтобы мой сын тоже туда поехал. Мне кажется, за эти полтора месяца увидела больше, чем за всю свою жизнь", – поделилась Грибенюк.
Она с удовольствием и дальше будет участвовать в подобных программах, так как, по ее словам, это того стоит.
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Хорошие новостиХорошие новостиСахалинЮжно-Сахалинск
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