Пост сдал – пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Сахалинской области зародилась новая для региона практика приглашать врачей со всей России, чтобы помочь не только местным пациентам, но и специалистам. Только недавно бригада профессионалов из Москвы улетела обратно, а новые сотрудники уже приехали в регион. Такой обмен опытом будет продолжаться и в 2020 году.

В августе московские врачи помогали коллегам с Сахалина внедрять высокотехнологичные методы лечения: меньше чем за месяц они провели несколько десятков операций по замене тазобедренных и коленных суставов.

Пациентка отделения травматологии Любовь Ружанская согласилась поставить имплантат коленного сустава, потому что последние несколько лет жила только на обезболивающих.

Меня быстро направили на обследование и тут же внесли в список на операцию. Все прошло как по маслу. Боль исчезла уже на следующий день после операции", – цитата пациентки приводится на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Не только высокотехнологичная помощь

Невролог Ирина Грибенюк из Московской области сразу же согласилась на предложение поехать в Южно-Сахалинск. Смена началась 14 октября, а 30 ноября она улетит домой. С таким форматом работы врач уже была знакома – в 2012 году она ездила в Абхазию.

В обязанности невролога на Сахалине входила диспансеризация населения, но на деле это было полное ведение пациентов – некоторые из них даже приходили повторно.

© Ирина Грибенюк Ирина Грибенюк (справа) © Ирина Грибенюк Ирина Грибенюк (справа)

"Диспансеризация предполагает осмотр и выявление первоначальных признаков заболевания и затем направление пациентов по маршрутизации, по специалистам. Но, честно говоря, у нас, конечно, не так все вышло, но мы этому очень рады. Мы вели полный прием, то есть к нам обращался пациент, мы его осматривали, обследовали, насколько это позволяло", – поделилась воспоминаниями в комментарии корреспонденту РИА Новости Ирина Грибенюк.

Она также отметила, что на местах работают очень хорошие доктора, у которых "гости" тоже могли набраться опыта. Кроме того, Ирина столкнулась с заболеваниями, с которыми раньше не имела дела, что помогло ей вырасти как профессионалу.

Я общалась со своими коллегами, все с высшими категориями, у нас были два кандидата медицинских наук, и мы сдружились настолько крепко, что будем общаться и дальше. Опыт у них переняла кое-какой, ну и, конечно, я увидела других пациентов, которых я ранее не видела. Плюс какие-то виды лечения, которые применялись другими докторами моей же специальности", – добавила врач.

Океан впечатлений

По словам врача, поездка на Сахалин – это бесценный опыт, который дал ей очень многое. Она не только получила новые знания и закрепила старые – Ирина осуществила давнюю мечту побывать на Сахалине.

"Это был океан впечатлений. Место, где мы были, – это просто величественная красота. Особенно я это почувствовала на Кунашире. Просто дух захватывает. Это Тихий океан, Охотское море. Южные Курилы мне понравились больше всего. Я планирую туда съездить еще раз, и хотела бы, чтобы мой сын тоже туда поехал. Мне кажется, за эти полтора месяца увидела больше, чем за всю свою жизнь", – поделилась Грибенюк.