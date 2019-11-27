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РИА Новости

Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества

09:00 27.11.2019
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© Depositphotos / kastoУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) исследовали эффект взаимодействия "свет-вещество", который может быть использован в разработке источников света нового типа, биосенсоров, а также для управления химическими реакциями. Результаты исследования опубликованы в журналах "Optics Express” и “Proceedings of SPIE".
Исследователи НИЯУ МИФИ на примере флуоресценции органического красителя родамина-6G показали возможность управлять взаимодействием локализованной в малом объеме электромагнитной волны с экситонами в материи с помощью уникальной установки — перестраиваемого оптического микрорезонатора Фабри — Перо. Это позволит изменять фундаментальные свойства возбужденных состояний в объеме резонатора и получать квазичастицы с новыми гибридными свойствами — поляритоны.
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"Ключевая технология, используемая в нашей работе, — локализация мод электромагнитного поля в малом объеме перестраиваемого микрорезонатора. Уникальная установка, разработанная в нашей лаборатории, позволяет контролировать с высокой точностью пространственное и спектральное распределение электромагнитных волн в малом объеме пространства, ограниченном металлическими зеркалами. Так мы получаем возможность контролировать свойства получаемых гибридных квазичастиц, которые являются суперпозицией возбуждения в веществе и собственных мод резонатора", — рассказал РИА Новости научный сотрудник Лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ МИФИ Дмитрий Довженко.
По его словам, исследование имеет фундаментальное значение, так как позволяет подробно исследовать процесс образования таких связанных состояний и зависимость их свойств от условий эксперимента.
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Полученные результаты по изменению свойств квазичастиц в веществе имеют также прямое практическое применение для управления скоростью химических реакций, увеличения дистанции резонансного переноса энергии и повышения эффективности различных оптоэлектронных приборов.
Сегодня ученые ведут активную работу по исследованию влияния связи "свет-вещество" на резонансный перенос энергии и изучают возможность управления данным процессом за счет контроля параметров резонатора. Кроме того, они продолжают фундаментальные исследования зависимости свойств образованных гибридных квазичастиц от различных параметров ансамбля частиц, помещенных в микрорезонатор.
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