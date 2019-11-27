Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) исследовали эффект взаимодействия "свет-вещество", который может быть использован в разработке источников света нового типа, биосенсоров, а также для управления химическими реакциями. Результаты исследования опубликованы в журналах “Proceedings of SPIE". Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) исследовали эффект взаимодействия "свет-вещество", который может быть использован в разработке источников света нового типа, биосенсоров, а также для управления химическими реакциями. Результаты исследования опубликованы в журналах "Optics Express”

Исследователи НИЯУ МИФИ на примере флуоресценции органического красителя родамина-6G показали возможность управлять взаимодействием локализованной в малом объеме электромагнитной волны с экситонами в материи с помощью уникальной установки — перестраиваемого оптического микрорезонатора Фабри — Перо. Это позволит изменять фундаментальные свойства возбужденных состояний в объеме резонатора и получать квазичастицы с новыми гибридными свойствами — поляритоны.

"Ключевая технология, используемая в нашей работе, — локализация мод электромагнитного поля в малом объеме перестраиваемого микрорезонатора. Уникальная установка, разработанная в нашей лаборатории, позволяет контролировать с высокой точностью пространственное и спектральное распределение электромагнитных волн в малом объеме пространства, ограниченном металлическими зеркалами. Так мы получаем возможность контролировать свойства получаемых гибридных квазичастиц, которые являются суперпозицией возбуждения в веществе и собственных мод резонатора", — рассказал РИА Новости научный сотрудник Лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ МИФИ Дмитрий Довженко.

По его словам, исследование имеет фундаментальное значение, так как позволяет подробно исследовать процесс образования таких связанных состояний и зависимость их свойств от условий эксперимента.

Полученные результаты по изменению свойств квазичастиц в веществе имеют также прямое практическое применение для управления скоростью химических реакций, увеличения дистанции резонансного переноса энергии и повышения эффективности различных оптоэлектронных приборов.