"Государство стреляет в свой народ только один раз". Владимир Корнилов

"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой шестого выпуска — Владимир Владимирович Корнилов, колумнист сайта Украина.ру, политический обозреватель МИА "Россия сегодня". Его называют не только российским и украинским, но и донецким политологом и историком. О появлении Донбасса, его индустриализации и формировании промышленных гигантов, о Донецко-Криворожской Советской Республике и о том, кто убедил советское руководство добавить пролетарский Донбасс и ДНР к мелкобуржуазной Украине, — смотрите в новом выпуске.