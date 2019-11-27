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Люди Донбасса
2019-11-27T14:08+0300
https://ria.ru/20191127/1561599194.html
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РИА Новости

"Государство стреляет в свой народ только один раз". Владимир Корнилов

14:00 27.11.2019 (обновлено: 14:08 27.11.2019)
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"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой шестого выпуска — Владимир Владимирович Корнилов, колумнист сайта Украина.ру, политический обозреватель МИА "Россия сегодня". Его называют не только российским и украинским, но и донецким политологом и историком. О появлении Донбасса, его индустриализации и формировании промышленных гигантов, о Донецко-Криворожской Советской Республике и о том, кто убедил советское руководство добавить пролетарский Донбасс и ДНР к мелкобуржуазной Украине, — смотрите в новом выпуске.
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Люди ДонбассаСитуация в ДНР и ЛНРКирилл ВышинскийДонбассВладимир КорниловПолитика
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