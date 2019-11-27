"Их ненавидели и боялись": малоизвестные операции русских морпехов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. При высадке десанта на вражеское побережье главное — стремительность, решимость и массовость. Именно так действуют российские морские пехотинцы, отмечающие сегодня профессиональный праздник. О малоизвестных, но памятных операциях русских морпехов — в материале РИА Новости.

Первый десант

Советское командование рассматривало морские десантные операции в первую очередь как маневр для ударов по флангам и тылам противника либо для перенесения боевых действий на контролируемую врагом территорию. Тактика морской пехоты СССР — действовать максимально слаженно с армией, дополнять ее и усиливать на отдельных участках. В годы войны это, как правило, приносило нужный результат.

Первую десантную операцию Великой Отечественной провели уже 6 и 7 июля 1941-го. Батальон 52-й стрелковой дивизии высадился с катеров для контрудара по немцам, окопавшимся на южном берегу губы Западная Лица. В отряд артиллерийской поддержки вошли эсминец "Куйбышев", три сторожевика, а также береговые батареи Северного флота. С воздуха десант прикрывали 12 истребителей. Морпехам удалось отвлечь на себя значительные силы противника, после чего 9 июля их сняли с берега кораблями.

Основной удар нанесли чуть позже. Четырнадцатого июля на западном берегу губы Западная Лица высадили тактический десант в составе 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии — почти 1,6 тысячи человек. Их доставила внушительная флотилия — три сторожевых корабля, три тральщика, пять сторожевых катеров. Огнем поддерживали эсминец, сторожевик, четыре сторожевых катера. Бойцы, укрепившись на берегу, вели упорные оборонительные бои и несколько раз отбрасывали наседавших немцев.

Внезапная высадка морпехов заметно повлияла на ход боевых действий — приостановила наступление противника на Мурманск, отвлекла большие силы вермахта. Боевой опыт, полученный на северных морях, в дальнейшем пригодился в битве за Крым.

Захват порта

Сейсинский десант, состоявшийся с 13 по 17 августа 1945-го, — яркий эпизод в истории советской морской пехоты. Вступив в войну с Японией, РККА первым делом постаралась воспрепятствовать эвакуации частей и соединений Квантунской армии морем. Город-порт Сейсин стал главной целью.

Сейсин был хорошо укреплен и располагал сильным гарнизоном. Чтобы его ослабить, с 9 по 13 августа советская авиация нанесла серию мощных бомбово-штурмовых ударов. Для десантной операции командование выделило внушительную флотилию: миноносец, минный заградитель, восемь сторожевых кораблей, семь тральщиков, два катера "малый охотник", 18 торпедных катеров, 12 десантных кораблей и семь транспортов. С воздуха эту армаду поддерживал 261 самолет.

Разведчики высадились в Сейсине днем 13 августа под прикрытием дымовой завесы. Воспользовавшись замешательством противника, десант довольно быстро занял порт и ряд городских кварталов. Однако японцы начали контратаковать. Десантников оттеснили в порт. На следующий день морпехи остались с противником один на один — из-за плохой погоды использовать авиацию было невозможно. Десантники отбили все атаки, дождались основных сил и взяли город. Потери японцев — больше 500 убитых и порядка 2,5 тысячи пленных.

Неизвестный фронт

Документы о многих операциях советских морпехов времен холодной войны до сих пор хранятся с грифом "секретно". Но кое-что все же известно.

Так, в 1967-м сводный отряд 61-го полка отправили в Средиземное море, чтобы представлять там интересы государства. В мае 1969-го, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке, руководство СССР создало сводный усиленный батальон морской пехоты, которому поручили охранять Порт-Саид в Египте — главную базу средиземноморской эскадры Военно-морского флота.

Кроме того, подразделения советской морской пехоты привлекались для помощи некоторым арабским государствам в ходе Шестидневной войны. В частности, 309-й отдельный батальон, базировавшийся в Севастополе, перебросили к берегам Сирии. Однако из-за прекращения боевых действий группа десантных кораблей подняла якоря, так и не осуществив высадку.

Крещение Чечней

В Первую чеченскую морпехи не раз отличились. Солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты брали Грозный в составе объединенной группы войск, принимали участие в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах. Бригада воевала около полугода. Из Чечни ее вывели 26 июня 1995-го. Но с началом Второй чеченской морпехи вернулись на Северный Кавказ.

Тридцать первого декабря 1999-го 2-я десантно-штурмовая рота под командованием капитана Милашевича находилась в боевом охранении на высоте 1406 в Веденском районе вблизи населенного пункта Харачой. В 8:30 боевики пошли в атаку. В тяжелом оборонительном бою погибли командир роты и лейтенант Юрий Курягин. Командование принял на себя сержант Владимир Таташвили. Он умело организовал оборону, грамотно распределив огневые средства по позициям. Смертельно раненного, в бессознательном состоянии, его оттащили с передовой.

Благодаря смелым и решительным действиям бойцов роты противнику не удалось занять стратегически важную высоту.