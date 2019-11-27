Черные пляжи, ледяные пещеры и фьорды. Что посмотреть в Исландии

Рейкьявик понравится туристам, для которых важна богатая экскурсионная программа: тут много интересных музеев, встречаются и вовсе уникальные экспозиции. Например, исландский музей фаллосов. Самый крупный экспонат — китовый, длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов.

В музее-аттракционе FlyOver создается ощущение полета над красотами Исландии. Сеанс длится около получаса: вы будете находиться в подвешенном состоянии перед 20-метровым сферическим экраном, на котором показывают живописные ландшафты страны. При этом вы чувствуете ветер, туман, запахи.