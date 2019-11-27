Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-27T08:19+0300
https://ria.ru/20191127/1561550461.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156149/10/1561491030_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5217c96e93bd5dd9266f4f485fa8925a.jpg
РИА Новости

Черные пляжи, ледяные пещеры и фьорды. Что посмотреть в Исландии

08:00 27.11.2019 (обновлено: 08:19 27.11.2019)
85
Исландия привлекает экотуристов со всего света. В страну льдов летят, чтобы своими глазами увидеть гигантские водопады и вулканические пляжи, искупаться в геотермальных источниках и сделать красивые фотографии на фоне величественной арктической природы. Путешественников не смущают суровые погодные условия и еще более суровые цены Исландии: страна продолжает переживать туристический бум.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Крупнейший город и столица Исландии — Рейкьявик. Название буквально переводится как "дымящаяся бухта". Это самая северная столица в мире.

Футуристическое здание в стиле хай-тек — зал "Харпа". Здесь проходят концерты народной исландской музыки и разные фестивали, работают сувенирные лавки, бутики и ресторан с панорамным видом на центр города.

Концертный зал Харпа в Рейкьявике
1 из 15

Крупнейший город и столица Исландии — Рейкьявик. Название буквально переводится как "дымящаяся бухта". Это самая северная столица в мире.

Футуристическое здание в стиле хай-тек — зал "Харпа". Здесь проходят концерты народной исландской музыки и разные фестивали, работают сувенирные лавки, бутики и ресторан с панорамным видом на центр города.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Andrij-Ter

Скульптура "Солнечный странник" создана в 1990 году в честь 200-летия Рейкьявика. Ее автор — художник Йон Гуннар Арнасон — говорил, что это символ стремления к мечте, надежда на новые открытия и неразгаданная тайна. Лучше всего смотреть на скульптуру при закате: стальной каркас красиво бликует всеми оттенками фиолетового и оранжевого.

Скульптура Солнечный странник в Рейкьявике
2 из 15

Скульптура "Солнечный странник" создана в 1990 году в честь 200-летия Рейкьявика. Ее автор — художник Йон Гуннар Арнасон — говорил, что это символ стремления к мечте, надежда на новые открытия и неразгаданная тайна. Лучше всего смотреть на скульптуру при закате: стальной каркас красиво бликует всеми оттенками фиолетового и оранжевого.

© Depositphotos / Andrij-Ter
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

"Все туристы, кроме вегетарианцев, хотят попробовать тухлое мясо акулы. На вкус оно как обычное сало, но с сильным запахом аммиака. Исландия славится еще бараниной — здесь баранов больше, чем людей. Местные деликатесы — это еще и мясо тупика или китовый стейк", — рассказывает частный гид по Исландии Михаил Архипенко (@mishaiceland).

Тухлая акула с флагом Исландии
3 из 15

"Все туристы, кроме вегетарианцев, хотят попробовать тухлое мясо акулы. На вкус оно как обычное сало, но с сильным запахом аммиака. Исландия славится еще бараниной — здесь баранов больше, чем людей. Местные деликатесы — это еще и мясо тупика или китовый стейк", — рассказывает частный гид по Исландии Михаил Архипенко (@mishaiceland).

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Лютеранская церковь с труднопроизносимым названием Хадльгримскиркья — одна из главных достопримечательностей Рейкьявика. Высота здания в стиле неоготики — 74 метра, его видно из любой части города. Внутри — 15-метровый механический орган с 5275 трубами весом около 25 тонн.

Лютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике
4 из 15

Лютеранская церковь с труднопроизносимым названием Хадльгримскиркья — одна из главных достопримечательностей Рейкьявика. Высота здания в стиле неоготики — 74 метра, его видно из любой части города. Внутри — 15-метровый механический орган с 5275 трубами весом около 25 тонн.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Halldor Kolbein

Рейкьявик понравится туристам, для которых важна богатая экскурсионная программа: тут много интересных музеев, встречаются и вовсе уникальные экспозиции. Например, исландский музей фаллосов. Самый крупный экспонат — китовый, длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов.

В музее-аттракционе FlyOver создается ощущение полета над красотами Исландии. Сеанс длится около получаса: вы будете находиться в подвешенном состоянии перед 20-метровым сферическим экраном, на котором показывают живописные ландшафты страны. При этом вы чувствуете ветер, туман, запахи.

Экспонаты Фаллологического музея в Рейкьявике
5 из 15

Рейкьявик понравится туристам, для которых важна богатая экскурсионная программа: тут много интересных музеев, встречаются и вовсе уникальные экспозиции. Например, исландский музей фаллосов. Самый крупный экспонат — китовый, длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов.

В музее-аттракционе FlyOver создается ощущение полета над красотами Исландии. Сеанс длится около получаса: вы будете находиться в подвешенном состоянии перед 20-метровым сферическим экраном, на котором показывают живописные ландшафты страны. При этом вы чувствуете ветер, туман, запахи.

© AFP 2019 / Halldor Kolbein
© Depositphotos / tsuguliev

"В Рейкьявике есть очень популярный у туристов бар Magic Ice с ледяными скульптурами. Там можно и выпить что-то горячительное из ледяного стакана. Вообще, в исландской столице много баров с атмосферой как в американских фильмах", — говорит Михаил Архипенко.

Вид на ночной Рейкьявик
6 из 15

"В Рейкьявике есть очень популярный у туристов бар Magic Ice с ледяными скульптурами. Там можно и выпить что-то горячительное из ледяного стакана. Вообще, в исландской столице много баров с атмосферой как в американских фильмах", — говорит Михаил Архипенко.

© Depositphotos / tsuguliev
© Depositphotos / giuseppemasci.me.com

Голубая лагуна — визитная карточка Исландии. Живописный геотермальный бассейн находится на юго-западе страны, на полуострове Рейкьянес. В спа-комплексе есть термальные ванны, ресторан, сауна, клиника и магазин с косметическими товарами местного производства. Вход в Голубую лагуну вырублен в лаве, а лазурная вода на самом деле молочного цвета.

Входной билет стоит 84 евро вместе с трансфером до лагуны. Если заказывать с сайта, выйдет дешевле. За эти деньги дают полотенце, маску для лица и напиток.

Голубая лагуна, Исландия
7 из 15

Голубая лагуна — визитная карточка Исландии. Живописный геотермальный бассейн находится на юго-западе страны, на полуострове Рейкьянес. В спа-комплексе есть термальные ванны, ресторан, сауна, клиника и магазин с косметическими товарами местного производства. Вход в Голубую лагуну вырублен в лаве, а лазурная вода на самом деле молочного цвета.

Входной билет стоит 84 евро вместе с трансфером до лагуны. Если заказывать с сайта, выйдет дешевле. За эти деньги дают полотенце, маску для лица и напиток.

© Depositphotos / giuseppemasci.me.com
© Depositphotos / duha127

В Исландии много пляжей с черным песком, самый известный — Рейнисфьяр, окруженный базальтовыми скалами. Там нельзя подходить слишком близко к воде: уже были случаи гибели туристов от волн-убийц.

"На Южном побережье Исландии много природных достопримечательностей: вулканические пляжи, ледник Соульхеймажкютль, водопады. На одном из них Джастин Бибер снимал свой клип, за него можно зайти. Другой, секретный, Квернуфосс, туда не ходят туристические автобусы и можно побыть наедине с природой", — уточняет Михаил Архипенко.

Черный песчаный пляж Рейнисфьяра и горы
8 из 15

В Исландии много пляжей с черным песком, самый известный — Рейнисфьяр, окруженный базальтовыми скалами. Там нельзя подходить слишком близко к воде: уже были случаи гибели туристов от волн-убийц.

"На Южном побережье Исландии много природных достопримечательностей: вулканические пляжи, ледник Соульхеймажкютль, водопады. На одном из них Джастин Бибер снимал свой клип, за него можно зайти. Другой, секретный, Квернуфосс, туда не ходят туристические автобусы и можно побыть наедине с природой", — уточняет Михаил Архипенко.

© Depositphotos / duha127
© AFP 2019 / Joel Saget

С мыса Дирхолей открывается чудесный вид на пляж Рейнисфьяр.

"Я отправлялся в Исландию исключительно с желанием приобщиться к этой волшебной культуре. Но с первыми же рассветными лучами ты ощущаешь прикосновение самой Авроры, присматривающей за жителями страны льдов. Исландия проникает под кожу и прямо в сердце. Сердце, которое теперь имеет форму этого вулканического острова", — делится впечатлениями Виталий Сотников из Санкт-Петербурга.

Мыс Дирхолаэй, Исландия
9 из 15

С мыса Дирхолей открывается чудесный вид на пляж Рейнисфьяр.

"Я отправлялся в Исландию исключительно с желанием приобщиться к этой волшебной культуре. Но с первыми же рассветными лучами ты ощущаешь прикосновение самой Авроры, присматривающей за жителями страны льдов. Исландия проникает под кожу и прямо в сердце. Сердце, которое теперь имеет форму этого вулканического острова", — делится впечатлениями Виталий Сотников из Санкт-Петербурга.

© AFP 2019 / Joel Saget
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В переводе с исландского Гюдльфосс означает "золотой водопад". Дважды в этом месте пытались построить гидроэлектростанцию, но, отчасти из-за нехватки денег, плану не суждено было сбыться. Сейчас Гюдльфосс находится под защитой правительства как одно из самых туристических мест.

"Посещение Гюдльфосса входит в тур "Золотое кольцо". На этом маршруте — водопад Сельфосс, национальный парк Тингведлир, который входит в список ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия, долина гейзеров Хаукадалур", — объясняет Михаил Архипенко.

Посетители у водопада Гюдльфосс в Исландии
10 из 15

В переводе с исландского Гюдльфосс означает "золотой водопад". Дважды в этом месте пытались построить гидроэлектростанцию, но, отчасти из-за нехватки денег, плану не суждено было сбыться. Сейчас Гюдльфосс находится под защитой правительства как одно из самых туристических мест.

"Посещение Гюдльфосса входит в тур "Золотое кольцо". На этом маршруте — водопад Сельфосс, национальный парк Тингведлир, который входит в список ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия, долина гейзеров Хаукадалур", — объясняет Михаил Архипенко.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / perrykerry

Лавовые зеленые поля Эльдхраун находятся на юге Исландии. Образовались они из-за извержения вулкана Лаки в конце XVIII века — одного из самых разрушительных в истории. Поля занимают 565 квадратных километров. Теперь они обросли пушистым мхом и радуют туристов красивым видом.

Зеленые лавовые поля в Эльдхрауне, Исландия
11 из 15

Лавовые зеленые поля Эльдхраун находятся на юге Исландии. Образовались они из-за извержения вулкана Лаки в конце XVIII века — одного из самых разрушительных в истории. Поля занимают 565 квадратных километров. Теперь они обросли пушистым мхом и радуют туристов красивым видом.

© Depositphotos / perrykerry
CC BY-SA 4.0 / Andreas Tille /

Скоугар — деревня на юге Исландии, в которой живет всего 25 человек. Здесь можно полюбоваться традиционными исландскими домами с крышами из дерна. В деревне есть музей фольклора, церковь и несколько заброшенных ферм. Вход свободный. Рядом — водопад Скоугафосс высотой 60 метров.

Скогар, Исландия
12 из 15

Скоугар — деревня на юге Исландии, в которой живет всего 25 человек. Здесь можно полюбоваться традиционными исландскими домами с крышами из дерна. В деревне есть музей фольклора, церковь и несколько заброшенных ферм. Вход свободный. Рядом — водопад Скоугафосс высотой 60 метров.

CC BY-SA 4.0 / Andreas Tille /
© Depositphotos / VickyDimBO

Величественный Деттифосс — самый мощный водопал в Европе. Он всего на девять метров ниже Ниагарского, а в ширину достигает около 100 метров. Снимался в одной из главных сцен фильма Ридли Скотта "Прометей".

Водопад Деттифосс в Исландии
13 из 15

Величественный Деттифосс — самый мощный водопал в Европе. Он всего на девять метров ниже Ниагарского, а в ширину достигает около 100 метров. Снимался в одной из главных сцен фильма Ридли Скотта "Прометей".

© Depositphotos / VickyDimBO
CC BY 3.0 / rheins /

Пейзажи заповедника Ландманналаугар туристы называют марсианскими. Парк находится неподалеку от вулкана Гекла в южной части Исландии. Дословно Ландманналаугар переводится как "купальня мужчин этой земли" — здесь действительно множество термальных источников с целебной водой. Эта локация придется по вкусу фотографам: риолитовые горы меняют цвет в зависимости от освещения. Попасть сюда можно только с конца июня по сентябрь, в остальное время дороги непроходимы для обычного транспорта.

Цветные горы Ландманналаугар, Исландия
14 из 15

Пейзажи заповедника Ландманналаугар туристы называют марсианскими. Парк находится неподалеку от вулкана Гекла в южной части Исландии. Дословно Ландманналаугар переводится как "купальня мужчин этой земли" — здесь действительно множество термальных источников с целебной водой. Эта локация придется по вкусу фотографам: риолитовые горы меняют цвет в зависимости от освещения. Попасть сюда можно только с конца июня по сентябрь, в остальное время дороги непроходимы для обычного транспорта.

CC BY 3.0 / rheins /
© Depositphotos / Johann

Если запланировать поездку в Исландию в период с сентября по апрель, то есть шанс увидеть северное сияние. Помешать может облачность и искусственный свет, поэтому стоит отправиться в пеший поход и переночевать в палатке под звездным небом вдали от огней Рейкьявика. Стопроцентной гарантии, что северное сияние появится, никто не даст. Когда речь идет о природных явлениях, для туриста главное — удача.

Северное сияние в Рейкьявике, Исландия
15 из 15

Если запланировать поездку в Исландию в период с сентября по апрель, то есть шанс увидеть северное сияние. Помешать может облачность и искусственный свет, поэтому стоит отправиться в пеший поход и переночевать в палатке под звездным небом вдали от огней Рейкьявика. Стопроцентной гарантии, что северное сияние появится, никто не даст. Когда речь идет о природных явлениях, для туриста главное — удача.

© Depositphotos / Johann
100000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИсландия
Рекомендуем
Военные учения подразделений Восточного военного округа
"Их ненавидели и боялись": малоизвестные операции русских морпехов
Посетители фестиваля Ноябрьфест
От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Как корреспондент РИА Новости пыталась обмануть специалиста по лжи
Наука лжи: как обмануть полиграф
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Как новая трасса Москва — Санкт-Петербург изменит российскую экономику
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
Великих держав стало больше. Кто претендует на место в Совбезе ООН
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Кадр из фильма Достать ножи
Бонд-детектив и тайная Москва Лунгина. Что нельзя пропустить в кино
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
"Семейная тайна". Кто и почему слил раскольника Филарета
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
07:44Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери
Лента новостейМолния