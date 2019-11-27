Черные пляжи, ледяные пещеры и фьорды. Что посмотреть в Исландии

Крупнейший город и столица Исландии — Рейкьявик. Название буквально переводится как "дымящаяся бухта". Это самая северная столица в мире.
Футуристическое здание в стиле хай-тек — зал "Харпа". Здесь проходят концерты народной исландской музыки и разные фестивали, работают сувенирные лавки, бутики и ресторан с панорамным видом на центр города.
Крупнейший город и столица Исландии — Рейкьявик. Название буквально переводится как "дымящаяся бухта". Это самая северная столица в мире.
Футуристическое здание в стиле хай-тек — зал "Харпа". Здесь проходят концерты народной исландской музыки и разные фестивали, работают сувенирные лавки, бутики и ресторан с панорамным видом на центр города.
Скульптура "Солнечный странник" создана в 1990 году в честь 200-летия Рейкьявика. Ее автор — художник Йон Гуннар Арнасон — говорил, что это символ стремления к мечте, надежда на новые открытия и неразгаданная тайна. Лучше всего смотреть на скульптуру при закате: стальной каркас красиво бликует всеми оттенками фиолетового и оранжевого.
Скульптура "Солнечный странник" создана в 1990 году в честь 200-летия Рейкьявика. Ее автор — художник Йон Гуннар Арнасон — говорил, что это символ стремления к мечте, надежда на новые открытия и неразгаданная тайна. Лучше всего смотреть на скульптуру при закате: стальной каркас красиво бликует всеми оттенками фиолетового и оранжевого.
"Все туристы, кроме вегетарианцев, хотят попробовать тухлое мясо акулы. На вкус оно как обычное сало, но с сильным запахом аммиака. Исландия славится еще бараниной — здесь баранов больше, чем людей. Местные деликатесы — это еще и мясо тупика или китовый стейк", — рассказывает частный гид по Исландии Михаил Архипенко (@mishaiceland).
"Все туристы, кроме вегетарианцев, хотят попробовать тухлое мясо акулы. На вкус оно как обычное сало, но с сильным запахом аммиака. Исландия славится еще бараниной — здесь баранов больше, чем людей. Местные деликатесы — это еще и мясо тупика или китовый стейк", — рассказывает частный гид по Исландии Михаил Архипенко (@mishaiceland).
Лютеранская церковь с труднопроизносимым названием Хадльгримскиркья — одна из главных достопримечательностей Рейкьявика. Высота здания в стиле неоготики — 74 метра, его видно из любой части города. Внутри — 15-метровый механический орган с 5275 трубами весом около 25 тонн.
Лютеранская церковь с труднопроизносимым названием Хадльгримскиркья — одна из главных достопримечательностей Рейкьявика. Высота здания в стиле неоготики — 74 метра, его видно из любой части города. Внутри — 15-метровый механический орган с 5275 трубами весом около 25 тонн.
Рейкьявик понравится туристам, для которых важна богатая экскурсионная программа: тут много интересных музеев, встречаются и вовсе уникальные экспозиции. Например, исландский музей фаллосов. Самый крупный экспонат — китовый, длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов.
В музее-аттракционе FlyOver создается ощущение полета над красотами Исландии. Сеанс длится около получаса: вы будете находиться в подвешенном состоянии перед 20-метровым сферическим экраном, на котором показывают живописные ландшафты страны. При этом вы чувствуете ветер, туман, запахи.
Рейкьявик понравится туристам, для которых важна богатая экскурсионная программа: тут много интересных музеев, встречаются и вовсе уникальные экспозиции. Например, исландский музей фаллосов. Самый крупный экспонат — китовый, длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов.
В музее-аттракционе FlyOver создается ощущение полета над красотами Исландии. Сеанс длится около получаса: вы будете находиться в подвешенном состоянии перед 20-метровым сферическим экраном, на котором показывают живописные ландшафты страны. При этом вы чувствуете ветер, туман, запахи.
"В Рейкьявике есть очень популярный у туристов бар Magic Ice с ледяными скульптурами. Там можно и выпить что-то горячительное из ледяного стакана. Вообще, в исландской столице много баров с атмосферой как в американских фильмах", — говорит Михаил Архипенко.
"В Рейкьявике есть очень популярный у туристов бар Magic Ice с ледяными скульптурами. Там можно и выпить что-то горячительное из ледяного стакана. Вообще, в исландской столице много баров с атмосферой как в американских фильмах", — говорит Михаил Архипенко.
Голубая лагуна — визитная карточка Исландии. Живописный геотермальный бассейн находится на юго-западе страны, на полуострове Рейкьянес. В спа-комплексе есть термальные ванны, ресторан, сауна, клиника и магазин с косметическими товарами местного производства. Вход в Голубую лагуну вырублен в лаве, а лазурная вода на самом деле молочного цвета.
Входной билет стоит 84 евро вместе с трансфером до лагуны. Если заказывать с сайта, выйдет дешевле. За эти деньги дают полотенце, маску для лица и напиток.
Голубая лагуна — визитная карточка Исландии. Живописный геотермальный бассейн находится на юго-западе страны, на полуострове Рейкьянес. В спа-комплексе есть термальные ванны, ресторан, сауна, клиника и магазин с косметическими товарами местного производства. Вход в Голубую лагуну вырублен в лаве, а лазурная вода на самом деле молочного цвета.
Входной билет стоит 84 евро вместе с трансфером до лагуны. Если заказывать с сайта, выйдет дешевле. За эти деньги дают полотенце, маску для лица и напиток.
В Исландии много пляжей с черным песком, самый известный — Рейнисфьяр, окруженный базальтовыми скалами. Там нельзя подходить слишком близко к воде: уже были случаи гибели туристов от волн-убийц.
"На Южном побережье Исландии много природных достопримечательностей: вулканические пляжи, ледник Соульхеймажкютль, водопады. На одном из них Джастин Бибер снимал свой клип, за него можно зайти. Другой, секретный, Квернуфосс, туда не ходят туристические автобусы и можно побыть наедине с природой", — уточняет Михаил Архипенко.
В Исландии много пляжей с черным песком, самый известный — Рейнисфьяр, окруженный базальтовыми скалами. Там нельзя подходить слишком близко к воде: уже были случаи гибели туристов от волн-убийц.
"На Южном побережье Исландии много природных достопримечательностей: вулканические пляжи, ледник Соульхеймажкютль, водопады. На одном из них Джастин Бибер снимал свой клип, за него можно зайти. Другой, секретный, Квернуфосс, туда не ходят туристические автобусы и можно побыть наедине с природой", — уточняет Михаил Архипенко.
С мыса Дирхолей открывается чудесный вид на пляж Рейнисфьяр.
"Я отправлялся в Исландию исключительно с желанием приобщиться к этой волшебной культуре. Но с первыми же рассветными лучами ты ощущаешь прикосновение самой Авроры, присматривающей за жителями страны льдов. Исландия проникает под кожу и прямо в сердце. Сердце, которое теперь имеет форму этого вулканического острова", — делится впечатлениями Виталий Сотников из Санкт-Петербурга.
С мыса Дирхолей открывается чудесный вид на пляж Рейнисфьяр.
"Я отправлялся в Исландию исключительно с желанием приобщиться к этой волшебной культуре. Но с первыми же рассветными лучами ты ощущаешь прикосновение самой Авроры, присматривающей за жителями страны льдов. Исландия проникает под кожу и прямо в сердце. Сердце, которое теперь имеет форму этого вулканического острова", — делится впечатлениями Виталий Сотников из Санкт-Петербурга.
В переводе с исландского Гюдльфосс означает "золотой водопад". Дважды в этом месте пытались построить гидроэлектростанцию, но, отчасти из-за нехватки денег, плану не суждено было сбыться. Сейчас Гюдльфосс находится под защитой правительства как одно из самых туристических мест.
"Посещение Гюдльфосса входит в тур "Золотое кольцо". На этом маршруте — водопад Сельфосс, национальный парк Тингведлир, который входит в список ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия, долина гейзеров Хаукадалур", — объясняет Михаил Архипенко.
В переводе с исландского Гюдльфосс означает "золотой водопад". Дважды в этом месте пытались построить гидроэлектростанцию, но, отчасти из-за нехватки денег, плану не суждено было сбыться. Сейчас Гюдльфосс находится под защитой правительства как одно из самых туристических мест.
"Посещение Гюдльфосса входит в тур "Золотое кольцо". На этом маршруте — водопад Сельфосс, национальный парк Тингведлир, который входит в список ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия, долина гейзеров Хаукадалур", — объясняет Михаил Архипенко.
Лавовые зеленые поля Эльдхраун находятся на юге Исландии. Образовались они из-за извержения вулкана Лаки в конце XVIII века — одного из самых разрушительных в истории. Поля занимают 565 квадратных километров. Теперь они обросли пушистым мхом и радуют туристов красивым видом.
Лавовые зеленые поля Эльдхраун находятся на юге Исландии. Образовались они из-за извержения вулкана Лаки в конце XVIII века — одного из самых разрушительных в истории. Поля занимают 565 квадратных километров. Теперь они обросли пушистым мхом и радуют туристов красивым видом.
Скоугар — деревня на юге Исландии, в которой живет всего 25 человек. Здесь можно полюбоваться традиционными исландскими домами с крышами из дерна. В деревне есть музей фольклора, церковь и несколько заброшенных ферм. Вход свободный. Рядом — водопад Скоугафосс высотой 60 метров.
Скоугар — деревня на юге Исландии, в которой живет всего 25 человек. Здесь можно полюбоваться традиционными исландскими домами с крышами из дерна. В деревне есть музей фольклора, церковь и несколько заброшенных ферм. Вход свободный. Рядом — водопад Скоугафосс высотой 60 метров.
Величественный Деттифосс — самый мощный водопал в Европе. Он всего на девять метров ниже Ниагарского, а в ширину достигает около 100 метров. Снимался в одной из главных сцен фильма Ридли Скотта "Прометей".
Величественный Деттифосс — самый мощный водопал в Европе. Он всего на девять метров ниже Ниагарского, а в ширину достигает около 100 метров. Снимался в одной из главных сцен фильма Ридли Скотта "Прометей".
Пейзажи заповедника Ландманналаугар туристы называют марсианскими. Парк находится неподалеку от вулкана Гекла в южной части Исландии. Дословно Ландманналаугар переводится как "купальня мужчин этой земли" — здесь действительно множество термальных источников с целебной водой. Эта локация придется по вкусу фотографам: риолитовые горы меняют цвет в зависимости от освещения. Попасть сюда можно только с конца июня по сентябрь, в остальное время дороги непроходимы для обычного транспорта.
Пейзажи заповедника Ландманналаугар туристы называют марсианскими. Парк находится неподалеку от вулкана Гекла в южной части Исландии. Дословно Ландманналаугар переводится как "купальня мужчин этой земли" — здесь действительно множество термальных источников с целебной водой. Эта локация придется по вкусу фотографам: риолитовые горы меняют цвет в зависимости от освещения. Попасть сюда можно только с конца июня по сентябрь, в остальное время дороги непроходимы для обычного транспорта.
Если запланировать поездку в Исландию в период с сентября по апрель, то есть шанс увидеть северное сияние. Помешать может облачность и искусственный свет, поэтому стоит отправиться в пеший поход и переночевать в палатке под звездным небом вдали от огней Рейкьявика. Стопроцентной гарантии, что северное сияние появится, никто не даст. Когда речь идет о природных явлениях, для туриста главное — удача.
Если запланировать поездку в Исландию в период с сентября по апрель, то есть шанс увидеть северное сияние. Помешать может облачность и искусственный свет, поэтому стоит отправиться в пеший поход и переночевать в палатке под звездным небом вдали от огней Рейкьявика. Стопроцентной гарантии, что северное сияние появится, никто не даст. Когда речь идет о природных явлениях, для туриста главное — удача.