Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году. В прошлом году Трамп помиловал пару птиц по имени Горошина (Peas) и Морковка (Carrots). В английском выражение "горох и морковка" имеет значение "хорошее сочетание".