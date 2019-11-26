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РИА Новости

Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

23:49 26.11.2019 (обновлено: 23:54 26.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИндейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
Церемония проходила в Розовом саду Белого дома, трансляцию вели американские телеканалы. Индейки прибыли в американскую столицу из штата Северная Каролина.
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году. В прошлом году Трамп помиловал пару птиц по имени Горошина (Peas) и Морковка (Carrots). В английском выражение "горох и морковка" имеет значение "хорошее сочетание".
"Демократы обвиняют меня в том, что я действую слишком мягко по отношению к Turkey (Turkey в английском означает как название государства - Турция, так и класс птиц - индейки)", - пошутил Трамп.
Он заявил, что индейки должны оставаться спокойными при любых обстоятельствах, поскольку "они уже получили повестки от (главы комитета палаты представителей по разведке) Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг".
Накануне Белый дом опубликовал в официальном аккаунте Instagram "подготовку" индеек к помилованию - фотографии с пресс-конференции за день до помилования и их пребывание в отеле Вашингтона в отдельном номере с двумя просторными кроватями.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Адам Шифф возглавляет ведущий расследование комитет палаты представителей по разведке. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп
4 ноября, 08:00
Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
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Импичмент Дональда ТрампаДень благодарения (Thanksgiving Day)Адам ШиффДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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