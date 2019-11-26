Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
Церемония проходила в Розовом саду Белого дома, трансляцию вели американские телеканалы. Индейки прибыли в американскую столицу из штата Северная Каролина.
President @realDonaldTrump— Daily Caller (@DailyCaller) November 26, 2019
The turkeys "have already received subpoenas to appear in Adam Schiff’s basement... It seems the Democrats are accusing me of being too soft on Turkey. But Bread and butter, I should note that unlike previous witnesses, you and I have actually met." pic.twitter.com/4jeUzSdd4p
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году. В прошлом году Трамп помиловал пару птиц по имени Горошина (Peas) и Морковка (Carrots). В английском выражение "горох и морковка" имеет значение "хорошее сочетание".
"Демократы обвиняют меня в том, что я действую слишком мягко по отношению к Turkey (Turkey в английском означает как название государства - Турция, так и класс птиц - индейки)", - пошутил Трамп.
Он заявил, что индейки должны оставаться спокойными при любых обстоятельствах, поскольку "они уже получили повестки от (главы комитета палаты представителей по разведке) Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг".
Накануне Белый дом опубликовал в официальном аккаунте Instagram "подготовку" индеек к помилованию - фотографии с пресс-конференции за день до помилования и их пребывание в отеле Вашингтона в отдельном номере с двумя просторными кроватями.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Адам Шифф возглавляет ведущий расследование комитет палаты представителей по разведке. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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